"Je suis malade et fatigué de tout le temps voir les mêmes têtes. Je pense en avoir fait assez pour jouer sur la table principale et jouer en antenne nationale". Quelques minutes après sa victoire contre Noppon Saengkham au premier tour de l'Open d'Angleterre ce lundi, Kyren Wilson n'a pas caché sa frustration au moment d'évoquer sa situation personnelle, lui qui est souvent habitué aux tables annexes, loin des caméras.

Le joueur de 29 ans a même sorti la carte de l'humour pour tenter de se frayer une place à la table des grands. "Je devrais peut-être jouer nu au snooker… Ça me permettrait éventuellement de jouer plus souvent à la table numéro un…" Deux déclarations qui ont créé des remous sur le circuit et notamment du côté de Ronnie O'Sullivan et Judd Trump. Si "The Rocket" s'est montré très détaché sur la question, le numéro un mondial n'a lui pas caché son amertume.

Kyren Wilson lors des Championnats du monde de snooker 2020, au Crucible Theatre de Sheffield. Crédit: Getty Images

"Une question de mérite"

Interrogé sur les déclarations de Wilson après son premier tour, Judd Trump n'a pas pris de pincettes pour répondre au "Warrior", lui conseillant de commencer par gagner des tournois. "J'étais à sa place pendant huit, neuf ans jusqu'à ce que je devienne champion du monde et remporte toutes les épreuves. Je faisais exactement ce qu'il faisait, mais vous devez gagner pour vous faire respecter", a lâché le numéro un mondial, évoquant son expérience avec Ronnie O'Sullivan et Mark Selby.

Plus que remporter des titres, le champion du monde 2019 a mis l'accent sur le titre mondial. "Vous devez gagner le championnat du monde, vous devez montrer que vous pouvez être le numéro un. C'est une question de mérite après tout. A moins qu'il ne remporte les grands événements, il ne sera probablement pas à la table principale…"

Jamais avare de sorties croustillantes et remarquées, Ronnie O'Sullivan a également eu son mot à dire sur les déclarations de Kyren Wilson. Et le joueur de 45 ans a paradoxalement affiché beaucoup plus de retenue par rapport à Judd Trump, dans la continuité de son "discours carpe diem" tenu depuis quelques mois.

Présent au micro d'Eurosport UK après son premier tour, le sextuple champion du monde s'est montré plutôt détaché au sujet de cette question de table. "Je préférerais de loin être là-haut (ndlr, sur les tables secondaires) parce que vous n'avez pas à attendre les pauses après un frame", a expliqué O'Sullivan. "Quand vous êtes jeune et dans le jeu, vous voulez être sur la table de télévision... Mais non, les choses ne me dérangent plus comme ça. Vous pouvez me mettre dans le parking, je me fiche de l'endroit où je joue…"

Ronnie O'Sullivan lors du deuxième tour du championnat du monde 2021 de snooker Crédit: Getty Images

S'il a expliqué comprendre l'agacement de Kyren Wilson, O'Sullivan n'a pas manqué de lui distiller quelques conseils, sous une forme de recadrage déguisé cependant. "Vous y allez, vous jouez au snooker, vous faites votre truc, vous jouez vos matches, vous gagnez, vous passez des caps et là vous passerez sur la table de télévision. Tout simplement."

"Gagner des tournois, devenir excitant à regarder, point barre. C'est ce que les gens veulent voir.

Oublier les caméras pour privilégier la table, le conseil est simple pour "The Rocket". Le natif de Wordsley a encore repris les exemples du golf et du tennis pour appuyer son propos. "Gagner des tournois, devenir excitant à regarder, point barre. C'est ce que les gens veulent voir. C'est comme Tiger Woods au golf : s'ils le suivent, c'est qu'ils l'ont choisi parce qu'il est excitant à voir. Pareil pour le tennis avec Roger Federer. Je ne dis pas que Kyren n'est pas excitant ou quoi que ce soit ou pas un très, très bon joueur, mais je suppose que plus de gens regarderont quelqu'un comme Judd que Kyren."

