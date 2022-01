Les fêtes de fin d'année n'ont pas déréglé Ronnie O'Sullivan. En toute fin d'année dernière, la star anglaise avait conclu en beauté en remportant son premier titre depuis 16 mois à l'occasion du Grand Prix. Le circuit reprend cette semaine avec le Masters, qui regroupe à l'Alexandra Palace de Londres les 16 meilleurs joueurs mondiaux. Ici, personne n'a le luxe de démarrer façon diesel. O'Sullivan l'a visiblement bien compris, et son premier adversaire, Jack Lisowski, a payé l'addition.

Il a fallu à peine plus de deux heures au numéro 3 mondial pour expédier ce huitième de finale, 6 frames à 1. Après avoir recollé à une manche partout en remportant la deuxième frame, Jack Lisowski a vu le score défiler. Ronnie O'Sullivan a bien commis quelques petites erreurs et ouvert quelques portes, mais globalement, il a maîtrisé la table sans souci. Par moments, ce fut même du très grand O'Sullivan, avec deux centuries (127 et 125) et trois autres breaks de 86, 64 et 63.

Pourtant, comme il l'a confié à Eurosport, le septuple vainqueur du Masters (qui a disputé au total 13 finales !) n'était pas très à l'aise en début de partie. "C'est dur d'avoir 2000 Londoniens derrière vous, parce que ça met une grosse pression. Si je n'avais pas été à la hauteur, j'aurais été très déçu. J'étais très tendu au début du match, mais après deux frames, je me suis calmé. J'ai joué 'O.K' aujourd'hui." OK, oui, on peut le dire.

Son récent titre au Grand Prix lui a certainement fait un bien fou après plusieurs échecs en quart, demie et finale. S'il continue d'évoluer à ce niveau, "The Rocket" peut alors rêver d'un huitième sacre au Masters, qui est, avec le UK Championship et le Championnat du monde un des trois tournois de la Triple Couronne. "Je veux juste m'amuser, prendre du plaisir et c'est le cas, il faut que ça continue", a-t-il estimé mardi.

En quarts de finale, Ronnie O'Sullivan retrouvera l'Australien Neil Robertson, qu'il a battu, plus qu'il ne l'a réellement dominé, en finale du Grand Prix il y a un peu plus de trois semaines. L'affiche fait saliver, c'est un classique du snooker et les deux hommes semblent proches de leur meilleur niveau. Lors de leur dernier duel, O'Sullivan avait longtemps couru après le score avant de finalement s'imposer 10-8. Mais, preuve que la confiance est là, la légende se permet même une petite sortie dont il a le secret : "J'ai 20 Majeurs, le plus gros palmarès de tous les temps...Je dois juste me souvenir de ça, et le laisser s'inquiéter."

