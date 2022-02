Il y a des images qui sont plus fortes qu’une caravane de mots. Juste après son premier run parfait, crédité de 94 points, qui lui assuraient de remporter la médaille d'or, ce jeudi, Chloé Kim a laissé échapper quelques sanglots, mettant les deux genoux à terre, comme libérée. Certes, l’Américaine de 21 ans, devenue à Pyeongchang la plus jeune championne olympique de l’histoire en snowboard, faisait partie des favorites de l’épreuve. Mais elle revient de tellement loin que ce sacre agit comme une libération, pour une athlète torturée mentalement depuis 3 ans.

Un cab 1260 tenté pour la première fois... et manqué : Kim a fait le choix du panache

"C'est irréel. Je me suis vraiment éclatée. Je suis si heureuse”, a réagi Kim à l’issue de la course, "fière" d’elle-même, alors que, comme elle l’a raconté, elle n’en menait pas large avant de s’élancer sur le demi-tube ce jeudi : "J’avais fait le pire entraînement de ma vie. Je me sentais si irrégulière. J’ai dû réussir mes enchaînements deux fois quand j’ai l’habitude de les faire huit fois". Ce qui explique qu’elle ait été "submergée par l’émotion", à l’issue d’un spectacle de haute volée, qui lui a même permis de se faire plaisir sur ses deux derniers runs, où elle a chuté, sans conséquence.

Où que j'aille les gens me reconnaissaient, certains ont même essayé de s'introduire dans ma maison

D’autant plus bluffant quand on sait que la prodige du snowboard a bien failli ne pas être présente à Pékin. "L'année dernière, je ne pensais même pas à [ce titre]", a résumé celle qui a très mal vécu son premier sacre olympique, il y a 4 ans, sans oublier la pandémie de Covid-19. Ne parvenant pas à gérer la célébrité, terriblement angoissée par la propagation du coronavirus et la série d’attaques enregistrées aux États-Unis contre les membres de la communauté asiatique, Chloé Kim s’est retirée, pendant 22 mois, de toute compétition.

"Où que j'aille les gens me reconnaissaient, certains ont même essayé de s'introduire dans ma maison", racontait l’Américaine, revenue à la compétition il y a un an, pour justifier ce besoin de faire une pause. Une situation pas si étonnante, quand on est entré dans le grand bain à seulement 13 ans. "C'était une invasion assez importante de ma vie privée" et "quelque chose que je n'avais jamais pensé qu'il m'arriverait. La seule chose que je pouvais blâmer était cette médaille". L’or comme malédiction. Elle en viendra même à jeter le Graal de tout sportif à la poubelle, dégoûtée. "Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai récupérée", a tout de même glissé la snowboardeuse.

Qui a dû passer par monts et par vaux pour se remettre en selle. "Quand j'étais à la maison tout ce temps, j'ai eu des moments très difficiles. J'avais l'impression qu'on me demandait d'être parfaite tout le temps et moi, sur mon canapé, j'étais très triste tout le temps, s’est-elle souvenue. Donc j'ai passé du temps avec les gens que j'aime le plus". Petit à petit, la vie a retrouvé son éclat aux yeux de la désormais double championne olympique.

"Ce qui m'a rendue forte, c'est de m'ouvrir à eux. En parler, ça inspire vraiment les gens. Tout le monde traverse des choses, ressent des choses. Quand quelqu'un s'ouvrait à moi et évoquait sa propre expérience, ça me mettait plus à l'aise pour en parler à mon tour". Et Kim d’évoquer deux figures du sport qui ont mis en avant les difficultés mentales auxquelles les athlètes pouvaient être confrontées : Simone Biles et Naomi Osaka. "Elles ont montré que c'était normal de prendre soin de soi. Et ce n'est pas facile avec toute la pression d'un athlète, quand les gens attendent beaucoup de vous. Elles ont rappelé tout ça, et ça m'a aidée à revenir à zéro", a expliqué, reconnaissante, Chloé Kim.

21 ans et double championne olympique : l'ultime run de Chloé Kim en finale

Dont l’objectif majeur, désormais, dépasse les pistes : "Mon plus gros challenge maintenant est d'être le plus heureuse possible". La snowboardeuse a refusé de se projeter trop loin ("Je ne sais pas encore combien de Jeux je vais faire"), mais une chose est sûre, elle a retrouvé le feu sacré, sans risque, cette fois, de rechute : "Je veux juste m'éclater dans le snowboard. (…) Je suis bien plus préparée cette fois. J'ai grandi, je comprends mes limites et j'ai un super psychologue, donc je pense qu'il va faire en sorte que mon aventure soit bien plus facile".

