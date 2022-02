Il dit avoir rêvé de ce moment chaque nuit depuis quatre ans: le Chinois Su Yiming, médaillé d'argent en slopestyle il y a une semaine, est devenu à seulement 17 ans champion olympique de snowboard big air, mardi aux Jeux de Pékin. Avec un score cumulé de 182,50 obtenu grâce à deux premiers sauts de haut niveau, le Chinois a devancé assez largement le Norvégien Mons Roisland (171,75 pts). Le Canadien Max Parrot, qui s'était imposé en slopestyle la semaine dernière, complète le podium (3e, 170,25 pts). Su permet à la Chine de décrocher le premier titre olympique de son histoire en snowboard.

"C'est complètement fou, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu avant... Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné l'or", a réagi Su. "Je me suis entraîné tous les jours depuis quatre ans. Chaque nuit, j'ai rêvé de ce moment." Su s'est fait connaître en Chine à l'âge de huit ans quand il est apparu dans le film historique "La Bataille de la Montagne du Tigre", avant de décider de se consacrer entièrement au snowboard. Sa médaille d'argent en slopestyle avait été controversée, plusieurs observateurs estimant qu'il aurait dû être sacré devant Parrot.

Iztok Sumatic, le juge principal à Pékin, s'était exprimé dans le magazine spécialisé "Whitelines" pour dire qu'ils avaient commis une erreur sur le score de Parrot. Su est parvenu à surmonter sa déception et a déclaré que le fait de concourir à domicile l'avait particulièrement motivé. "Je voulais faire de mon mieux", a-t-il déclaré. "Mais le plus important, c'est l'amour. Le snowboard, ce n'est pas juste la compétition." "On voit ici des riders de tous les pays, on fait tous la même chose, on adore le snowboard. On fait tous ça par amour."

