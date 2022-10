C'est une course à l'absurde qui semble sans limite. Absurde parce que défiant toute logique raisonnable et raisonnée. Dans cette course, l'Arabie Saoudite a pris conscience de son retard. Mais elle a bien l'intention de le rattraper. Mardi, le Conseil Olympique d'Asie a décidé d'attribuer à Neom l'organisation des Jeux Asiatiques d'hiver de 2029 . Et si vous n'aviez jamais entendu parler de cette ville, c'est normal : elle n'a pas encore été créée.

Ad

C'est une ville qui n'existe pas, clairement, il n'y a rien encore, retracent Marion et Anatole de la chaîne Youtube C'est toute la région qui s'étend sur près de 500km et qui est à la fois montagneuse et côtière. Pour résumer : ce sont des montagnes désertiques qui plongent dans la mer Rouge. C'est très sauvage, il n'y a rien entre les rares villes qui existent, juste du désert. C'est incroyable comme région, absolument magnifique. Les montagnes plongent dans des lagons multicolores, avec des coraux incroyables et presque intacts". , retracent Marion et Anatole de la chaîne Youtube Les Marioles Trotters , qui étaient sur place cet été.".

Sports d'hiver "Du délire" : des élus de gauche s'indignent des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite HIER À 15:14

Les déserts et les montagnes d'Arabie saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver", s'est notamment expliqué l'organisation dans son communiqué d'annonce. Tout est dans le "bientôt". Selon les premières estimations de Simon Gascoin, scientifique au CNRS, la probabilité de neige ne dépasse pas 1,7 jour chaque année dans la zone de Trojena, site à 100km de Neom. Peu importe, Ce n'est pourtant pas pour ce paysage que le COA a voté à l'unanimité : "", s'est notamment expliqué l'organisation dans son communiqué d'annonce. Tout est dans le "". Selon les premières estimations de Simon Gascoin, scientifique au CNRS, la probabilité de neige ne dépasse pas 1,7 jour chaque année dans la zone de Trojena, site à 100km de Neom. Peu importe, le projet "The Line" dépasse les obstacles naturels.

Roches brisées pour aplanir le terrain

"Quand on voyage dans cette région, on se rend compte qu'ils sont au tout début du projet, poursuivent les Marioles Trotters. Par exemple, on a vu que certains villages de pêcheurs, tout petits, avaient été abandonnés, sans aucun commerce. On a en fait compris qu'ils avaient déjà commencé à délocaliser les habitants. On a vu des campements de chantier et surtout des machines qui détruisent la roche. L'idée, c'est d'aplatir tout le terrain".

"Neom, c'est une folie raisonnée pour l'Arabie Saoudite, complète Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Le projet de Neom, c'est de faire rentrer l'Arabie Saoudite dans la modernité sans déstabiliser le régime en place et sa maîtrise sur le territoire saoudien. Neom, c'est une enclave au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, face à l'Egypte, qui est amené à devenir le Dubaï local. Ce sera un espace de récréation, avec des valeurs beaucoup plus libérales que sur le reste du territoire".

The Line - le projet de l'Arabie Saoudite à Neom (capture : Neom Project) Crédit: DR

logique néolibérale et dépourvue de réflexion sur l'environnement ou les droits humains", comme l'explique auprès de l'AFP Raphaël Le Magoariec, spécialiste de la géopolitique du sport des pays du Golfe à l'université de Tours. Bref, une création ex-nihilo de A à Z, qui se veut écoresponsable. Mais le projet n'a rien d'écologique ni de responsable, comme l'ont dénoncé mardi de nombreux élus français . Il est pourtant vital au régime saoudien. Après la Formule 1, le cyclisme, ou le football, via le rachat de Newcastle, le soft-power saoudien s'invite donc dans les sports d'hiver avec une idée précise en tête : attirer les classes aisées du Moyen-Orient, de Russie, d'Inde et de Chine, dans une "", comme l'explique auprès de l'AFP Raphaël Le Magoariec, spécialiste de la géopolitique du sport des pays du Golfe à l'université de Tours.

Financements à trouver

Mais ce soft-power reste-t-il efficace s'il laisse la place à une critique exacerbée, voire à des mouvements de boycott auxquels est actuellement exposé le Qatar en vue du Mondial 2022 ? "J'ai tendance à comparer le soft-power à un boomerang : plus vous l'envoyez loin, plus il revient vite et fort, image Jean-Baptiste Guégan. Pour les Saoudiens, la vraie question est de savoir s'ils l'ont vraiment anticipé, ce que le Qatar n'avait pas vraiment fait".

Mais le régime saoudien se soucie-t-il seulement de l'image dégagée ? Pas sûr. "Cette désignation, c'est la meilleure des promotions car ça permet de mettre au centre de l'attention le projet, poursuit le spécialiste en géopolitique sportive. Or, pour l'instant, l'Arabie Saoudite n'est pas capable de le financer. On parle de 500 milliards d'euros mais ils ne les ont pas, donc ils font appel à des bailleurs internationaux. Le sport va être un accélérateur de visibilité et d'aménagement du territoire".

La maquette de Trojena, lieu choisi pour les Jeux Asiatiques d'Hiver Crédit: Getty Images

On est malgré tout à un tournant

Et ce n'est pas fini. Si l'Arabie Saoudite a raflé la mise malgré des limites évidentes, c'est aussi qu'elle était la seule nation candidate à l'organisation de cet évènement. Face au gigantisme de ces projets, les dossiers se font de plus en plus rares, laissant la place à ces nations en quête de "sport-washing" en première ligne. La candidature Grèce-Egypte-Arabie Saoudite qui se dessine pour le Mondial 2030 suit la même logique, avec un engagement de l'Arabie Saoudite à prendre en charge les travaux nécessaires en Grèce et en Egypte…

Autrement dit, il va falloir s'y habituer. Mais continuer à s'indigner selon Jean-Baptiste Guégan. "Je pense qu'on est malgré tout à un tournant, mais dans le bon sens, avance-t-il. On a tout mis sur la table concernant l'organisation d'évènements sportifs : maintenant, plus personne ne pourra dire qu'il ignorait. Le mouvement de boycott en vue de du Qatar a un mérite : il met en avant des thèmes dont on ne parlait pas avant". Sans que les conséquences ne se fassent encore sentir…

Sports d'hiver Incroyable : Les Jeux asiatiques d'hiver 2029 organisés en Arabie Saoudite HIER À 09:44