ADRIA TOUR - Comme une réaction en chaîne, les cas de coronavirus continuent d'affluer parmi les acteurs de la tournée dans les Balkans. Après Novak Djokovic, c'est son coach Goran Ivanisevic qui a annoncé vendredi avoir attrapé le coronavirus.

"Pourquoi vous me sifflez ? Ce n'est pas moi qui ai été testé positif." Tels étaient les mots de Goran Ivanisevic dimanche soir à Zadar alors qu'il annonçait au pubic l'annulation de la finale de la deuxième étape de l'Adria Tour entre son protégé Novak Djokovic et Andrey Rublev. A l'époque, Grigor Dimitrov était le seul joueur à avoir contracté officiellement le Covid-19. Cinq jours plus tard, non seulement trois de ses collègues joueurs ont été aussi contaminés (Borna Coric, Viktor Troicki et Djokovic), mais le coach croate aussi, comme il l'a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux.

"Malheureusement, après deux tests négatifs dans les dix derniers jours, j'ai finalement été dépisté positif au Covid-19. Je me sens bien et n'ai aucun symptôme. J'aimerais en informer les gens qui ont été en contact avec moi et les inciter à prendre vraiment soin d'eux et de leurs proches. Je vais continuer à m'isoler comme je l'avais déjà fait depuis quelques jours. Je souhaite à tous ceux qui ont été infectés un prompt rétablissement", a écrit Ivanisevic.

La contamination de l'ex-champion de Wimbledon, qui a côtoyé Djokovic tous les jours en Serbie et en Croatie, n'est pas vraiment une surprise et confirme une crainte en vue de la reprise du circuit en août : les tests ne sont pas infaillibles et l'on sait finalement peu de choses sur la durée réelle d'incubation du virus. Les dépistages réguliers, surtout pour les participants de cet Adria Tour comme Dominic Thiem qui dispute actuellement des exhibitions, apparaissent plus que jamais indispensables.

