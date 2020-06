Novak Djokovic attends a press conference for the Adria Tour

ADRIA TOUR - Dans la foulée du communiqué de Novak Djokovic dévoilant sa contamination au Covid-19, son frère Djordje a officiellement annulé la suite de la compétition. Les étapes prévues dans les villes bosniennes de Banja Luka et Sarajevo n'auront donc pas lieu.

Cela ne faisait plus guère de doute, Djordje Djokovic l'a confirmé : l'Adria Tour, c'est fini. Le frère du numéro 1 mondial, directeur de la tournée dans les Balkans, a officiellement annoncé la décision après une réunion de tous les membres du comité d'organisation, mardi. Cette décision logique et attendue vient à la suite de la confirmation de la contamination de Novak Djokovic au Covid-19, après celles de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki parmi les joueurs engagés.

Deux étapes étaient encore prévues en Bosnie-Herzégovine à Banja Luka et Sarajevo. "Nous sommes extrêmement désolés de devoir annuler ces deux événements. Nous étions impatients de promouvoir le sport et d'aider financièrement les joueurs locaux, mais aussi de permettre au public de voir Novak Djokovic en action en direct et d'autres joueurs de tennis, après de nombreuses années d'attente", a ainsi indiqué Djordje Djokovic. "Mais nous avons décidé que le plus important était désormais de stabiliser la situation épidémiologique et de permettre à tout le monde de se soigner."

Sans le numéro 1 mondial serbe, cloué chez lui pendant quinze jours à cause de son test positif, l'Adria Tour était privé de sa plus grande attraction. Sa poursuite était donc inenvisageable. Tous les participants, même ceux testés négatifs, à l'image d'Alexander Zverev, Marin Cilic ou encore Andrey Rublev, avaient eux aussi décidé de s'isoler deux semaines par précaution. Il s'agit bien désormais de ne plus prendre le moindre risque après les événements des dernières heures du côté de Zadar en Croatie.

