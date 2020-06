Novak Djokovic in action at the Adria Tour

ADRIA TOUR - Alors que tous les autres engagés ont subi des tests à la suite des contaminations de Grigor Dimitrov et Borna Coric au Covid-19, le numéro 1 mondial ne s'est, lui, pas fait dépister à Zadar en Croatie selon le média Sportklub. Novak Djokovic devrait être suivi par une équipe médicale à son retour en Serbie.

L'information risque de ternir son image. Déjà au centre des critiques pour avoir organisé l'Adria Tour dans des conditions de sécurité sanitaire légères, Novak Djokovic a refusé de se faire tester au Covid-19 à Zadar en Croatie, contrairement aux autres joueurs engagés. Le numéro 1 mondial a justifié son choix en indiquant qu'il n'avait pas de symptômes selon le média Sportklub qui a repris une déclaration de l'organisation de la tournée dans les Balkans. Il devrait être pris en charge par une équipe médicale à son retour à Belgrade en Serbie.

"Novak n’a pas ressenti de symptômes, et personne non plus dans son environnement, le staff professionnel inclus, donc il n’a pas été dépisté encore. Une fois arrivé à Belgrade, il contactera un épidémiologiste, et il suivra la procédure avec son médecin et en accord avec les recommandations du service de santé", a ainsi indiqué l’organisation de l’Adria Tour. Pourtant, Djokovic a été vu ces derniers jours en boîte de nuit, ou participant à des matches de football et de basket en compagnie de Grigor Dimitrov et Borna Coric, tous deux testés positifs au coronavirus.

Djokovic finalement testé à Belgrade

Pour ne rien arranger, Sportklub révèle aussi qu’un membre de l’équipe de Djokovic, son préparateur physique Marko Paniki, a aussi contracté le virus, de même que le coach de Grigor Dimitrov, Kristijan Groh. Djokovic a donc pris le risque de voyager et de se mettre en contact avec d’autres personnes sans savoir s’il était contaminé (il peut être un cas asymptomatique comme Coric notamment).

Imprudence ou choix conscient ? L’information risque en tout état de cause de créer quelques remous. Le Serbe et sa famille ont finalement tous été testés à Belgrade. Les résultats ne sont, à l'heure actuelle, pas connus.

