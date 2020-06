Evans : "Djokovic devrait se sentir responsable de la manière dont ça s'est produit"

ADRIA TOUR - En marge de le compétition à huis clos "Battle of the Brits" qui sera lancée mardi à Londres, le numéro 1 britannique a dit ce qu'il pensait des cas de coronavirus qui ont affecté la tournée dans les Balkans. Il en a profité pour adresser une pique au maître d'oeuvre de l'Adria Tour, Novak Djokovic.

Daniel Evans n'a pas hésité à prendre la balle au bond. Le 28e joueur mondial, qui avait déjà critiqué les réserves de Novak Djokovic sur les conditions d'accueil "extrêmes" de l'US Open, n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de l'Adria Tour après les tests positifs au Covid-19 de Grigor Dimitrov et Borna Coric. Le Britannique a ainsi dénoncé la légèreté de l'organisation et la responsabilité du numéro 1 mondial, à l'origine de l'événement.

"Je pense que c'est un mauvais exemple à donner. Même si les recommandations étaient celles d'un retour à la normale dans ce pays, j'aurais quand même essayé de garder le plus possible mes distances avec les autres. Et je pense qu'il y a eu une totale négligence de ce point de vue. C'est malheureux que Dimitrov et Coric aient le coronavirus, mais avec un peu de recul, est-ce vraiment une surprise ?", a considéré Evans, ciblant notamment l'absence de distanciation sociale lors de l'Adria Tour.

La peur des conséquences sur l'US Open

Interrogé sur le rôle particulier de Djokovic, en tant que numéro 1 mondial et président du Conseil des joueurs, le Britannique n'y est pas allé par quatre chemins. "Disons-le comme ça : je ne pense pas que vous devriez faire la fête et danser avec les autres joueurs. Et ensuite quand deux d'entre eux ont été testés positifs, vous devriez vous sentir responsable de la manière dont cela s'est produit", a-t-il estimé.

S'il n'est pas allé jusqu'à réclamer la démission du Serbe de ses fonctions de représentant des joueurs, Evans s'est inquiété des conséquences des dernières heures sur la reprise de la saison en août. "Je crois que nous pourrions apprendre de ce qui vient de se passer. Et j'espère que cet événement ne va pas mettre en danger l'US Open maintenant, que sa tenue ne sera pas remise en cause." Le Britannique n'est pas le seul à regretter la tenue de l'Adria Tour dans ces conditions : Nick Kyrgios, et d'autres joueurs et joueuses moins bien classés comme Tara Moore, Mitchell Krueger ou encore Noah Rubin ont aussi fait part de leur mécontentement ces dernières heures.

