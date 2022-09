C'est l'affaire qui secoue le tennis français en ce moment. Après la plainte portée pour viols et agressions sexuelles à l'encontre de Pierre Bouteyre par Fiona Ferro, l'onde de choc a, bien entendu, traversé l'Atlantique et les joueurs tricolores n'échappent pas aux questions légitimes. Qualifiée pour le 3e tour à Flushing Meadows , Alizé Cornet a été ainsi invitée à s'exprimer sur un sujet qui la touche de près puisqu'elle a été entraînée elle-même par Bouteyre pendant dix ans. Une position assurément inconfortable.

Si elle n'est évidemment pas entrée dans les détails de ce qu'elle ressentait, Cornet n'a pas pour autant éludé la question. "C'est un sujet beaucoup trop grave et sérieux pour que je m'épanche dessus pendant le tournoi. Ça m'affecte évidemment beaucoup et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne dors pas très bien la nuit. Évidemment, j'envoie un énorme soutien à Fiona, ce que j'ai fait par message parce que c'est ma pote. C'est terrible, pour les deux et spécialement pour Fiona. Ça a été mon entraîneur pendant dix ans donc ce n'est pas cool d'apprendre ce genre de trucs. Mais j'étais déjà au courant (de la plainte, NDLR) donc je ne tombais pas non plus de trop haut. Je le sais depuis quelques mois."

J'espère qu'elle arrivera à avancer dans sa vie quand ce sera terminé

Agé de 50 ans, Pierre Bouteyre, qui a reconnu "la matérialité des faits" tout en estimant les relations sexuelles consenties, a été depuis placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins, interdiction d'entraîner des mineures et d'entrer en contact avec Ferro. La joueuse l'accuse de l'avoir agressée sexuellement et violée de 2012 à 2015, quand elle avait entre 15 et 18 ans.

A l'époque, Cornet n'était plus entraînée par Bouteyre - elle l'a été de 2002 à 2012 puis de 2018 à 2019 - mais elle sera tout de même entendue comme témoin dans l'affaire. "Je fais ce que j'ai à faire. Dans le cadre de l'enquête, on me demande et ce n'est pas comme si je pouvais négocier avec la police. Courage à Fiona. On est avec elle, on l'aime et toutes les filles du vestiaire pensent à elle très fort. J'espère qu'elle arrivera à avancer dans sa vie quand ce sera terminé", a-t-elle encore réagi

