Rafael Nadal fustige le "manque de respect" de Nick Kyrgios... qui lui répond sècheme

Sensation à Acapulco. Malgré trois balles de match, Rafael Nadal a été sorti dès le 2e tour du tournoi mexicain par Nick Kyrgios (3-6, 7-6 [7/2], 7-6 [8/6]) dans un match épique. Toujours aussi imprévisible, l'Australien a livré son show habituel face au n°2 mondial. Côté pile, on retrouve coups exceptionnels, aces à tout-va et volée plongeante pour sauver un break. Mais côté face, une attitude irritante qui n'a d'égal que son talent.

Déçu par l'issue de la partie, Nadal, qui évoque un match "bizarre", n'a pas forcément apprécié le "show habituel" de Kyrgios, qui a notamment tenté un service à la cuillère après 2h22 de jeu. "Il manque un peu de respect au public, à son adversaire et à lui-même, c'est ce qu'il doit améliorer", explique l'Espagnol. "Je ne pense pas que ce soit un méchant, pas du tout, je pense que c'est un bon garçon. C'est un joueur avec un talent énorme, il pourrait gagner le Grand Chelem et se battre pour les premières places du classement, mais il est ce qu'il est", poursuit-il.

Kyrgios chambre le public

Le n°2 mondial n'a certainement pas aimé la réaction finale de Kyrgios. Après une poignée de main très fraîche (euphémisme) avec son adversaire, l'Australien s'en est allé saluer le public... en mettant ses mains derrière les oreilles. Comme pour provoquer les sifflets qu'il recevra. "Il a fait son show, il a un énorme talent et aujourd'hui, il a bien joué et il a gagné", explique Nadal, parlant d'un match qu'il "gagnerait huit fois sur dix" en temps normal.

Déroutant, Kyrgios peut lui savourer. "Nadal est un magnifique champion, et je suis content d'avoir gagné", confiera-t-il après la rencontre. Mais mis au courant des propos de l'Espagnol, il changera rapidement de ton : "Je suis différent, Nadal est différent. Il ne sait rien de moi, ce que par quoi je suis passé. La manière dont je joue me concerne. Lui, il prend du temps au retour. Le règlement indique pourtant que c'est le serveur qui choisit le tempo..."

Conscient qu'il doit "travailler plus" pour atteindre les sommets, le 72e joueur mondial se concentre désormais sur son quart de finale face à Stanislas Wawrinka. Show must go on ?