Présentation du tournoi ATP 500 d'Acapulco

ABIERTO MEXICANO

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Catégorie : ATP 500

Pays : Mexique

Dates : 25 février – 2 mars

Surface : Dur

Dotation : 1 780 060 dollars

Tenant du titre : Juan Martin Del Potro

Acapulco est une destination bien connue des joueurs du circuit puisqu’il s’agit cette année de la 26e édition du tournoi mexicain (qui ne s’est pas tenu en 1999), créé la même année que son concurrent direct cette semaine, Dubaï. D’abord un rendez-vous incontournable pour les terriens – tous les plus grands de ces 30 dernières années y ont triomphé comme Muster, Kuerten, Moya ou encore Rafael Nadal –, l’événement a pris un virage radical en 2014 en passant de l’ocre à la surface dure.

Et il a réussi le tour de force d’attirer des noms aussi prestigieux que ceux engagés dans le même temps à Dubaï ces dernières années. L’ATP 500 a, il est vrai, l’avantage de se situer sur le continent américain, comme les deux premiers Masters 1000 de la saison à Indian Wells et Miami en mars, ce qui permet aux joueurs de ne pas souffrir du décalage horaire. Son court principal tout bleu peut accueillir 7000 spectateurs.

Vue aérienne du Mextenis Stadium d'Acapulco et son cadre de rêve, au bord du Pacifique.Getty Images

Les forces en présence

Si Roger Federer fait sa grande rentrée à Dubaï, Acapulco peut se targuer d’avoir pêché un aussi gros poisson en la personne du numéro 2 mondial Rafael Nadal. On n’avait plus vu le Majorquin sur les courts depuis sa défaite sèche en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. Mais l’Espagnol, plus que tout autre joueur, sait rebondir et il aura certainement à cœur de confirmer ses bonnes dispositions sur dur, deux ans après avoir atteint la finale du tournoi mexicain. Il a, qui plus est, une revanche à prendre sur le sort puisque, la saison dernière, il avait dû renoncer au dernier moment à cause d’une blessure à la cuisse droite.

Le plateau aurait dû être des plus prestigieux puisque le tournoi avait réussi à s’offrir 80 % du top 5. Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro et Kevin Anderson étaient supposés accompagner Nadal, mais les deux derniers cités, finalistes l’an passé, ont préféré se retirer. L’Argentin, qui a repris la compétition à Delray Beach, a décidé de reposer son genou douloureux en prévision d’Indian Wells. Quant au Sud-Africain, il est toujours en délicatesse avec son coude.

John Isner sera le troisième et dernier joueur du top 10 en course dans cet ATP 500 qui ne compte toutefois pas d’autre membre des 20 meilleurs joueurs du monde dans son tableau. Le jeune Alex de Minaur, bien installé dans le top 30, a fait le déplacement tout comme Stan Wawrinka, qui reste sur une finale prometteuse à Rotterdam et pourrait bien faire des dégâts.

Stan WawrinkaGetty Images

Le tableau

Rafael Nadal, tête de série numéro 1, va commencer son tournoi par un duel face à Zverev. Ardu comme début, sauf qu’il ne s’agit évidemment pas d’Alexander, tête de série numéro 2 à l’autre bout du tableau, mais de son frère aîné Mischa, adepte du service-volée. Le Majorquin pourra donc faire ses gammes en passing, avant de se mesurer potentiellement à Nick Kyrgios au tour suivant, si toutefois l’Australien est d’humeur à faire l’effort contre Andreas Seppi pour son entrée en lice.

Alexander Zverev a hérité, de son côté, d’un qualifié en mise en bouche. Il croisera peut-être ensuite la route de David Ferrer, si le vétéran espagnol en pleine tournée d’adieux parvient à se défaire de Tennys Sandgren, l’un des huit Américains entrés directement dans le tableau. John Isner fera face au seul Français en lice à Acapulco, Adrian Mannarino, quelques jours seulement après l’avoir dominé en quart de finale à Delray Beach. La tâche s’annonce donc ardue pour le tricolore qui a enregistré ses deux premières victoires de la saison (après six défaites consécutives au premier tour) en Floride.

Les quarts de finale théoriques

Rafael Nadal (Esp/n°1) – Stan Wawrinka (Sui)

John Isner (E-U/n°3) – John Millman (Aus/n°8)

Frances Tiafoe (E-U/n°6) – Diego Schwartzman (Arg/n°4)

Alex de Minaur (Aus/n°5) – Alexander Zverev (All/n°2)

Trois moments marquants

1993 : Thomas Muster n’est pas encore le roi de l’ocre, mais l’Autrichien compte déjà 13 titres à son palmarès, tous sur terre battue, quand il débarque à Acapulco pour la première édition du tournoi. Et il vit au Mexique une semaine de rêve, s’adjugeant le trophée sans perdre un set. En finale, Muster ne fait qu’une bouchée de l’Espagnol Carlos Costa (6-2, 6-4). C’est la première des sept victoires de l’année de l’Autrichien sur le circuit. Il conservera son titre au Mexique jusqu’en 1996, soit quatre trophées glanés consécutivement, record du tournoi.

2005 : Il n’a que 17 ans, mais il bouscule déjà tout sur son passage. A Acapulco, le petit Rafael Nadal signe l’acte de naissance de l’ogre de l’ocre. Déjà titré deux fois sur le circuit, sur terre battue évidemment à Sopot et Costa do Sauipe, le Majorquin traverse le tableau mexicain comme une tornade, ne laissant pas la moindre manche à ses adversaires, et non des moindres. L’adolescent se paie successivement en quart et en demi-finale les Argentins Guillermo Cañas (7-5, 6-3) et Mariano Puerta (6-4, 6-1). Mieux, Nadal découpe en finale son compatriote Albert Montanes (6-1, 6-0) en 52 minuscules minutes de jeu. Plus tard cette même année, l’Espagnol ira chercher le premier de ses 11 Roland-Garros en dominant une nouvelle fois Puerta en finale.

2015 : David Ferrer a remporté quasiment la moitié de ses titres en carrière (13 sur 27) sur terre battue, dont trois d’affilée à Acapulco entre 2010 et 2012. Mais l'Espagnol est aussi à l’aise sur dur, et il le prouve dans la cité mexicaine qui a changé de surface l’année précédente. Tête de série numéro 2 du tournoi, il lâche un set dès les quarts de finale contre le fantasque Australien Bernard Tomic (6-4, 3-6, 6-1), puis un autre face à l’Américain Ryan Harrison qu’il balaie dans les deux manches suivantes (4-6, 6-0, 6-0). Mais face à Kei Nishikori en finale, Ferrer réalise un match plein (6-3, 7-5) et décroche le troisième de ses cinq trophées de l’année. Quadruple champion au Mexique, il y co-détient avec Muster le record de victoires.

David Ferrer / AcapulcoAFP

Les stats à retenir

3. Ils ne sont que trois à avoir réussi à défendre leur titre à Acapulco : Thomas Muster (1994, 1995, 1996) l’a fait trois fois, Nicolas Almagro (2009) une fois et David Ferrer deux fois (2011, 2012). Ce chiffre n’évoluera pas cette année, puisque le tenant du trophée Juan Martin Del Potro a déclaré forfait pour préserver son genou.

129. L’Argentin Juan Ignacio Chela est le joueur le moins bien classé à s’être imposé à Acapulco. En 2000, alors classé 129e joueur mondial, il avait décroché la timbale en s’offrant notamment des succès de prestige face à Gustavo Kuerten et Mariano Puerta.

Le joueur à suivre : Alexander Zverev

Le numéro 3 mondial a encore raté le coche en Grand Chelem, avec une élimination en huitièmes de finale de l’Open d’Australie contre Milos Raonic. Embêté par une blessure à la cheville, il n’a pas pu reprendre la compétition comme il l’avait prévu à Rotterdam. A Acapulco, Alexander Zverev vient défendre les points de sa demi-finale de l’an dernier mais surtout lancer sa saison 2019. Beaucoup plus à l’aise sur le format des trois sets, le vainqueur du dernier Masters de Londres doit réagir et assumer son statut de tête de série numéro 2 dans sa partie de tableau au Mexique, avant de défier, pourquoi pas, Rafael Nadal en finale.