"Il faut contrôler ses émotions", a expliqué notre consultant, double finaliste à Roland-Garros en 1998 et 2001. Alexander Zverev est allé trop loin mercredi. L'Allemand a perdu le contrôle après une défaite en double avec Marcelo Melo contre la paire Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (6-2, 4-6, 10-6) en frappant la chaise de l'arbitre à plusieurs reprises avec sa raquette. Les images de son pétage de plombs ont fait le tour du monde et suscité tous les commentaires. Alex Corretja s'est penché sur son cas pour Eurosport.", a expliqué notre consultant, double finaliste à Roland-Garros en 1998 et 2001.

Corretja sait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il en a fait lui-même l'expérience durant sa carrière. "Bien sûr, je ne suis pas favorable à casser des raquettes, a-t-il poursuivi. Mais je peux comprendre qu'un joueur puisse casser sa raquette. J'ai cassé des raquettes et je n'en suis pas fier. Je le regrette. Cela peut arriver même si ce n'est pas bien, évidemment. Il y a ce moment quand on réagit, quand on sent monter la colère, où on détruit une raquette juste parce qu'on ne joue pas bien."

Casser une raquette est une chose. Le faire sur la chaise de l'arbitre en est une autre. "C'est différent, a souligné Corretja. Je pense que Sascha (Zverev, NDLR) a totalement perdu la tête. Être face à l'arbitre, frapper sa chaise avec la raquette en essayant de la casser, c'est insultant pour l'arbitre. C'est une limite qu'il ne faut absolument pas franchir. C'est absolument insensé, on ne peut pas faire ça. Ça peut arriver (de casser une raquette, NDLR) quand on se plaint de soi-même, mais quand ça va plus loin que ça, c'est trop."

"Une question d'éducation et de respect"

Zverev a franchi cette frontière qui traduit aussi la difficulté de gérer ses émotions, dans le sport de haut niveau comme ailleurs. C'est humain et Corretja n'a pas manqué de le rappeler. "Je suis favorable à ce que les joueurs montrent des émotions, a insisté l'Espagnol. Absolument. Je pense que c'est bien pour notre sport que les joueurs montrent qu'ils ne sont pas des robots ou des machines. Mais ce n'est pas ce qu'on veut voir. C'est une question d'éducation et de respect."

Ce n'est pas la première fois qu'un joueur manque de respect envers l'arbitre. Et le tennis est loin d'être le seul sport dans ce cas. Cela dépasse même le cadre purement sportif. "De nos jours, on a parfois l'impression de pouvoir dire ce que l'on veut, n'importe où, a déploré Corretja. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez insulter quelqu'un, rien ne se passe. Vous pouvez aller dans la rue, vous pouvez crier sur quelqu'un, puis vous vous en allez. Non. Tout n'est pas possible dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter."

Dans cette optique, l'Espagnol estime que la mise en place de règles plus strictes est nécessaire afin d'imposer le respect des joueurs envers les arbitres. "Il faut apprendre à ne plus crier sur l'arbitre, ne plus le traiter de corrompu, ne plus briser sa raquette sur sa chaise, a insisté Corretja. Je pense qu'il faudrait être plus strict là-dessus et montrer aux joueurs qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et je pense que les règles devraient être plus strictes pour montrer que c'est un sport sérieux, mais aussi avec de la personnalité." Un juste équilibre que Zverev n'a malheureusement pas trouvé mercredi.

