C'est une belle entame pour les Bleus engagés dans le deuxième tournoi d'Adélaïde cette semaine. Après la qualification d'Arthur Rinderknech lundi, Corentin Moutet et Benjamin Bonzi l'ont imité mardi et ce sans perdre le moindre set. Ils ont ainsi respectivement maîtrisé l'Allemand Jan-Lennard Struff (6-2, 6-4) et l'Espagnol Roberto Carballes Baena (6-3, 6-3). A noter que Gaël Monfils, vainqueur du premier ATP 250 d'Adélaïde la semaine dernière, entrera directement en lice au 2e tour en qualité de tête de série numéro 1.

Disqualifié la semaine dernière pour avoir proféré des injures sur le court, Moutet a réalisé une belle performance pour son retour en maîtrisant un adversaire bien mieux classé que lui (Struff est 50e joueur mondial, le Français 115e). Pour s'imposer en un peu moins d'une heure et demie (1h28), il s'est montré solide sur les points importants, sauvant 7 balles de break sur 8, tout en en convertissant 4 sur 5. Il affrontera Marton Fucsovics pour une place en quart de finale.

Paire pour confirmer le sans-faute tricolore ?

De son côté, Benjamin Bonzi n'a pas été perturbé par un changement de programme juste avant d'entrer sur le court. Lorenzo Musetti, qu'il devait affronter, a déclaré forfait, et l'Espagnol Roberto Carballes Baena, 76e mondial, a été repêché pour le remplacer. Le Français a totalement maîtrisé son sujet, ne passant qu'un peu plus d'une heure sur le court (1h10) sans avoir la moindre balle de break à sauver. Il affrontera l'Américain Tommy Paul au tour suivant.

A noter enfin que Benoît Paire affronte Thanasi Kokkinakis ce mardi. S'il s'impose, tous les Français engagés auront franchi le premier tour.

