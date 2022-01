L'air de rien, il n'a pas encore perdu à la régulière cette saison. Disqualifié pour injures voici une semaine lors du premier ATP 250 d'Adélaïde, Corentin Moutet s'est qualifié pour le dernier carré du second tournoi de la ville australienne. Le gaucher tricolore a, en quelque sorte, vengé Gaël Monfils en maîtrisant celui qui avait bénéficié de son abandon, le Brésilien Thiago Monteiro, battu finalement en deux sets (6-4, 6-4). Pour une place en finale, il défiera son compatriote Arthur Rinderknech qui a confirmé qu'il était également en grande forme en s'offrant Karen Khachanov (7-6, 7-5) en 1h41.

Adélaïde réussit décidément aux Français en ce tout début de saison. Après le titre de Gaël Monfils dimanche dernier, un autre Bleu jouera pour s'offrir le trophée cette semaine. Et avant d'affronter Rinderknech dans un duel fratricide en demie, Corentin Moutet peut se targuer de n'avoir toujours pas lâché le moindre set cette semaine. Face à Monteiro, il a accepté le combat en fond de court et a totalement maîtrisé les événements. Un break à 4-4 dans le premier acte, un autre à 3-3 dans le second et l'affaire était pliée. Moutet n'a eu, lui, qu'une occasion à sauver sur son service en début de 2e manche. Du travail bien fait.

Rinderknech le plus fort dans un duel de serveurs

Mais la performance bleue de la journée est à mettre au crédit d'Arthur Rinderknech. Celui-ci a donc dominé Karen Khachanov, 30e joueur mondial et finaliste du premier tournoi d'Adélaïde la semaine dernière, en deux sets accrochés. Il s'est montré très inspiré dans les moments, ne concédant son service qu'une fois et sauvant 4 balles de break sur 5, tandis qu'il a converti ses deux occasions à la relance.

Dans un duel de serveurs - aucune opportunité au retour de part et d'autre dans le premier acte -, Rinderknech a écarté une balle de set à 6 point à 5 contre lui dans le tie-break du premier set, avant de convertir sa seconde occasion et d'arracher la mise 9 points à 7. Un coup dur pour Khachanov qui a concédé son service d'entrée de seconde manche, avant de refaire son retard (7-6, 4-4) et de céder une fois de trop dans le 11e jeu. Rinderknech a enfin pu, de son côté, compter sur une première balle très efficace tout au long de la partie (66 %, 82 % de réussite derrière et 13 aces).

