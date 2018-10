Gaël Monfils qualifié pour sa deuxième finale de la saison

Gael Monfils retrouve le sourire et surtout des sensations. Vainqueur autoritaire de Diego Schwartzman lors de la première demi-finale du tournoi ATP 250 d'Anvers, samedi après-midi, le Français s'est qualifié pour sa deuxième finale ATP de la saison neuf mois après la dernière à Doha où il avait été titré. Entre Doha et Anvers, le chemin a été complexe et parfois difficile.

Sans toujours briller, le Français a retrouvé des sensations raquette en main. Physiquement, ça va mieux que lors de sa tournée asiatique marquée par trois sorties au premier tour à Chengdu, Pékin et Shanghai.

Un Monfils bien dans ses bottes

Passé après un succès en deux manches (6-3, 6-4), Monfils n'a pas passé énormément de temps sur le court : 1h17. Une prestation qui a été dans la droite lignée de sa semaine en Belgique où il a gagné toutes ses rencontres en deux manches, excepté son quart de finale remporté en trois manches face à Jo-Wilfried Tsonga (6-4, 3-6, 6-4).

Le Parisien âgé de 32 ans va rencontrer dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale entre Richard Gasquet (28e) et le Britannique Kyle Edmund (15e). Les deux hommes s'affrontent à 17h30.