Mais il s'est accroché et a finalement fait tourner une dernière fois le match en gagnant 5 des 6 derniers jeux. Cette faculté à s'accrocher, il l'a aussi tirée des frustrations de ses précédentes participations au tournoi. Bergs ne s'était jamais extrait des qualifications auparavant, mais il n'avait pas eu vraiment de chance au tirage : en 2016, 2017 et 2018, il s'était ainsi incliné respectivement face à Pierre-Hugues Herbert, Stéfanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime au 1er tour qualificatif. Contre le Canadien, il avait même eu deux balles de match avant de baisser pavillon dans le tie-break du 3e set.

"J'ai appris de mes expériences et j'ai continué à me battre. Aujourd'hui (mardi, ndlr), j'ai joué mon propre jeu. C'était un très bon match. Je m'entraînais bien, je me sentais en bonne forme. Je savais que je pouvais jouer à son niveau", a également confié le Belge extatique. Il s'est donc offert le droit de se produire à nouveau devant un public acquis à sa cause et dont il est devenu la coqueluche.