ATP Astana

Daniil Medvedev n'a pas traîné. Une heure et un petit peu moins de cinq minutes ont suffi pour se détacher de Roberto Bautista Agut (6-1, 6-1). Pourtant l'Espagnol était presque une bête noire pour le quatrième mondial qui restait sur quatre défaites en cinq matches face au n°21. Porté par un service efficace (6 aces) et un gros retour, le Russe n'a pas tremblé dans un match expéditif mais tout de même attrayant et rythmé par quelques échanges spectaculaires.

Alors qu'il n'a remporté qu'un ATP 250 au Mexique cette saison et qu'il a enchaîné des performances décevantes dernièrement à l'US Open ou à Metz (16e de finale), Medvedev a l'occasion, au Kazakhstan, de faire mieux. Mais pour cela il faudra enchaîner dès demain en demi-finale du tournoi. Et il faudra jouer un Novak Djokovic, lui aussi revanchard en cette fin de saison.

