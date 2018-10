Forfait à Bâle, Wawrinka met un terme à sa saison

La saison 2018 ne restera pas dans les annales de la carrirèe de Stan Wawrinka. Même s'il a pu jouer, quasiment sans discontinuer, après une fin de saison 2017 gâchée par une blessure au genou, le Suisse n'a pas brillé et celle-ci se termine sur une frustration. Touché au dos à l'entraînement avant le tournoi de Bâle, le triple vainqueur en Grand Chelem ne rejouera plus en 2018.

"C'était une année difficile, physiquement et mentalement, mais je suis motivé pour la prochaine saison", a fait savoir Wawrinka. La saison 2018 de "Stan The Man" se résume à deux quarts de finale en Masters 1000 à Toronto et à Cincinnati (battu par Nadal et Federer). En Grand Chelem, c'est même encore pire avec une élimination au premier tour de Roland-Garros, deux autres au deuxième tour en Australie et à Wimbledon et un 3e tour à l'US Open.