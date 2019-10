Le Suisse Stan Wawrinka, souffrant du dos, a déclaré forfait avant le quart de finale qui devait l'opposer à son compatriote Roger Federer vendredi à Bâle, après sa victoire contre l'Américain Frances Tiafoe. La présence du joueur de Lausanne à Bercy la semaine prochaine pourrait également être remise en cause.

"La mauvaise nouvelle est que je dois me retirer", a déclaré Wawrinka après sa victoire en deux heures et demie face à l'Américain (6-3, 3-6, 7-5). "J'ai eu des problèmes avec mon dos lors du dernier match, je suis sûr que j'y arriverai pas demain (vendredi). Je vais me retirer", a ajouté le Suisse, dont les chances de se qualifier pour le Masters de Londres s'en trouvent nettement amoindries.

Federer-Tsitsipas en demi-finale ?

Déjà assuré de sa présence à Londres, Federer vise auparavant un dixième titre à Bâle, sa ville natale. En demi-finale, il affrontera le vainqueur du quart opposant le Grec Stefanos Tsitsipas, qui a battu Ricardas Berankis, au Serbe Filip Krajinovic, qui s'est débarrassé en deux sets de l'Italien Fabio Fognini en fin de programme jeudi soir (6-2, 6-4).

Les deux autres quarts opposeront l'Américain Reilly Opelka à l'Espagnol Roberto Bautista, et l'Allemand Jan-Lennard Struff à l'Australien Alex de Minaur