Tout le monde du sport connaît l'adage : "on ne change pas une équipe qui gagne". Stan Wawrinka ne fait pas exception et a visiblement l'intention de tout faire pour réussir sa fin de carrière. Encore capable de gros coups comme sa victoire au 1er tour à Bâle contre Casper Ruud (numéro 3 mondial) l'a prouvé mardi, le Vaudois a mis toutes les chances de son côté pour 2023. Pour la saison prochaine, il a ainsi décidé de reconstituer son binôme de choc avec le Suédois Magnus Norman, son coach lors de ses trois titres en Grand Chelem notamment (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016).

Wawrinka a toujours le feu croisé et croit visiblement être encore capable d'aller loin dans les plus grands tournois. "Il y a eu du changement après l'US Open. J'ai décidé d'arrêter avec Dani Vallverdu (comme coach, NDLR) et, avec Magnus, nous cherchons le meilleur équilibre possible pour écrire un dernier chapitre. Il est celui qui connaît le mieux mon jeu, celui qui m'a le plus aidé dans ma carrière. Il s'occupera de l'intersaison et des plus gros tournois dont ceux du Grand Chelem. Pour le reste, on doit discuter", a-t-il révélé en conférence de presse après sa belle performance contre Ruud.

Dans le même état d'esprit que Murray

Ce choix n'est pas sans rappeler celui effectué en cours de saison par Andy Murray : celui-ci a repris sa collaboration avec Ivan Lendl au printemps dans l'espoir de faire une percée à nouveau en Majeur. Pour le moment, cette ambition ne s'est pas concrétisée, mais l'Ecossais n'a pas été verni, se blessant notamment à deux semaines de Wimbledon alors que sa préparation sur gazon était prometteuse.

A 37 ans, Stan Wawrinka occupe actuellement la 194e mondial. Encore loin de son meilleur niveau - il était même 306e en août -, il n'a disputé que 18 matches sur le circuit pour 12 défaites cette année. Il faut dire que le Vaudois a été éloigné des courts pendant un an (entre mars 2021 et mars 2022) à cause d'une blessure au pied gauche (deux opérations). Sa demi-finale récente à Metz, après être sorti des qualifications, était un premier signe positif sur la longue route qu'il doit emprunter pour redevenir une véritable menace pour les cadors.

