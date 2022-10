Félix Auger-Aliassime est bien le plus fort de ce mois d’octobre. En finale du tournoi ATP 500 de Bâle, le Canadien de 22 ans est sorti vainqueur du duel des invincibles du moment. Plus solide dans tous les compartiments du jeu, il s’est imposé face à Holger Rune (6-3, 7-5), qui était invaincu depuis 9 matches. Après Florence, après Anvers, le numéro 9 mondial remporte un troisième tournoi consécutif, avec un 13e succès d’affilée à la clé. De quoi aborder Bercy, qui débute ce lundi, dans la peau d’un favori.

En totale confiance, Auger-Aliassime a parfaitement abordé cette finale face à son cadet de trois ans. Toujours serein, il s’est beaucoup appuyé sur son point fort, son jeu de service qu’il n’a jamais perdu dans tout le tournoi. Rarement mis en danger sur son engagement, il a pu faire la course en tête dans le premier set pour faire le break sur son unique opportunité de la première manche qu’il a tranquillement remporté en 34 minutes (6-3).

Attention à FAA à Bercy

Son adversaire danois, 25e mondial et récent vainqueur à Stockholm, a alors changé de tactique pour tenter d’enrayer la machine canadienne. Il a reculé en position de retour, pour se donner plus de temps et commettre moins de faute. Mieux installé dans l’échange, Rune a perturbé son adversaire, contraint de lâcher quelques points. Le match a été bien plus accroché et aurait pu basculer dans le courant du huitième jeu. Mené 15/40 sur son engagement, Auger-Aliassime a tenu bon en claquant trois aces et un smash sur les quatre échanges suivants.

Et c’est ensuite à 5-5 qu’il a définitivement fait basculer cette rencontre. Dans un jeu très disputé, le Canadien a fini par convertir sa quatrième balle de break. Miné moralement, Rune n’a pas eu les moyens de réagir pour empêcher le sacre de son adversaire au bout d’un beau combat de 1h40 minutes (6-3, 7-5). Auger-Aliassime est dans la forme de sa vie et peut espérer remporter son premier Masters 1000 cette semaine à Paris Bercy. Désormais devant Andrey Rublev à la course au Masters, il n'a jamais été aussi proche de se qualifier pour le tournoi des maîtres.

