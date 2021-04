Les cicatrices de Monte-Carlo étaient encore visiblement ouvertes. Mais quand Rafael Nadal tombe, il se relève souvent très vite et il l'a encore montré mercredi. Malmené par Ilya Ivashka, "modeste" 111e joueur mondial, le Majorquin a retroussé ses manches pour inverser la dynamique et s'imposer en trois sets (3-6, 6-2, 6-4) et 2h19 de match pour son entrée en lice au 2e tour à Barcelone. Pour une place en quart, il affrontera le vainqueur du match entre Kei Nishikori et Cristian Garin.

Il n'a pas fait forte impression, mais il s'est peut-être finalement rassuré. Rafael Nadal sera bien en huitième de finale en Catalogne, et il a dû s'employer pour y parvenir. Le numéro 3 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi a su surmonter un début de match hésitant et approximatif pour lancer sa campagne barcelonaise sur un court qui porte son nom. Et ce n'est peut-être pas plus mal, tant l'intéressé aime passer du temps sur la terre pour y trouver ses marques et y construire sa confiance.

