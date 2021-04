Matteo Berrettini retrouve des sensations. Le Transalpin, l'une des révélations de la saison 2019, a retrouvé le chemin du succès en tournoi après être venu à bout de l'incroyable Aslan Karatsev en finale (6-1, 3-6, 7-6), dimanche.

Blessé aux abdominaux à l'Open d'Australie, l'Italien effectuait son retour à la compétition à Belgrade. Vu son niveau cette semaine et lors de cette longue finale, le 10e mondial a retrouvé toutes ses facultés. Il a remporté en Serbie son 4e titre ATP en carrière, le troisième sur ocre. Il n'avait plus soulevé de trophée depuis juin 2019 et le tournoi de Stuttgart, joué sur gazon.

Karatsev était frit confit

Aux commandes de la rencontre face à un Karatsev complètement à côté de la plaque, Berrettini a un temps pensé qu'il irait au bout sans trembler. C'était sans compter ce diable de Russe, passé du néant à un niveau incroyable en un claquement de doigts. Enfin réglé, le 28e mondial a fait le break en premier au début de la deuxième manche, avant de la remporter sur le score de 6-3.

Tou s'est ensuite joué dans le set décisif, le plus fou et le plus indécis. Beaucoup plus frais que Karatsev, Berrettini y a fait la course en tête, avant de concéder le debreak à 3-1 en sa faveur. La suite du match a été un véritable combat. Plus fatigué; Karatsev a dû sortir le grand jeu pour préserver son engagement et sauver une belle de match à 5-6. Au pied du mur, le demi-finaliste de l'Open d'Australie a encore sorti son meilleur tennis.

Le titre s'est ensuite joué au jeu décisif. Mais cette fois, Karatsev, vainqueur d'un marathon de 3h25 face à Novak Djokovic la veille, n'a pas tenu la distance. Privé de son engagement d'entrée, il a traversé ce tie-break comme un fantôme où il n'a pas inscrit le moindre point. Trop solide, notamment au service, Berrettini est allé cueillir le match et le titre. Le voilà définitivement lancé dans cette saison 2021.

