ATP Brisbane : Rafael Nadal déclare forfait en raison d'une blessure à la cuisse

Rafael Nadal ne s'en sort plus avec les blessures. Attendu de pied ferme pour cette saison 2019, après un exercice 2018 tronqué par les problèmes physiques, l'Espagnol ne débutera finalement pas sa saison à Brisbane où il s'était inscrit. Touché à la cuisse gauche, l'Espagnol a annoncé son forfait pour le tournoi mercredi matin (en début de soirée là-bas) lors d'une conférence de presse.

"J'ai effectué une IRM et elle a révélé une petite tension sur ma cuisse gauche. J'ai essayé de jouer, je voulais jouer, mais les médecins m'ont recommandé de ne pas le faire", a expliqué Nadal devant la presse. "C'est une petite chose qui peut devenir beaucoup plus importante. Quand vous évoluez à haute intensité en compétition et que vous mettez votre muscle à contribution cela peut sérieusement aggraver la blessure. Je me sens mieux qu'il y a quatre jours. Je risquais de me blesser pour le mois qui arrive si je m'alignais ici."

Tsonga au 2e tour contre Daniel

Prudent avec son corps, Nadal a évidemment dans la tête sa présence à l'Open d'Australie qui débutera le lundi 14 janvier prochain à Melbourne. Pour le moment, sa participation au premier Grand Chelem de la saison calendaire n'est pas remise en cause. Mais le n°2 mondial, qui avait débuté sa saison par une rencontre exhibition perdue face à Kevin Anderson à Abu Dhabi va entamer un contre-la-montre de onze jours pour être prêt à attaquer Melbourne.

Son forfait ne fait pas pour autant les affaires de Jo-Wilfried Tsonga. Le Français devra quand même jouer son match du 2e tour à Brisbane. Ce sera face au Japonais Taro Daniel, repêché en tant que lucky loser. Bon manieur de balle, mais plus spécialiste de terre que de dur, le 77e mondial a un profil d'empêcheur de tourner en rond.