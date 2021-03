"Considération prise de la lettre d'excuse que Benoît Paire a adressée au Comité d'éthique, ce dernier considère que le constat formel et public de ses manquements à la Charte d'éthique constitue une mesure suffisante, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'en saisir les instances disciplinaires compétentes". Voici ce qu'a annoncé mardi, le Comité d'éthique de la FFT dans un communiqué.

pour la première fois saisi d'office" après avoir eu connaissance de ces faits survenus en Argentine car il ne s'agit pas, concernant comportement isolé". Les faits étudiés par le Comité d'éthique remontent au match du 2e tour du Dans cet avis, rendu le 12 mars et publié mardi, ce Comité précise qu'il s'était "" après avoir eu connaissance de ces faits survenus en Argentine car il ne s'agit pas, concernant Benoît Paire , d'un "". Les faits étudiés par le Comité d'éthique remontent au match du 2e tour du tournoi de Buenos Aires contre Francisco Cerundolo (137e mondial) le 4 mars. Le joueur français (31 ans, 29e mondial) avait craché sur une marque litigieuse jugée en sa défaveur par l'arbitre, il avait hurlé plusieurs jurons et complètement saboté sa fin de partie, y compris la balle de match perdue sur une grossière double faute.

Du grand n'importe quoi : quand Paire balance son dernier jeu

Pour couronner le tout, il avait ajouté une provocation sur les réseaux sociaux où ses détracteurs s'en donnaient à coeur joie : une photo du site de l'ATP affichant ses 8,5 millions de dollars de gains en carrière était accompagnée du commentaire : "Finalement ça vaut le coup d'être nul" et de deux émoticones, un baiser et un doigt d'honneur.

Pour moi, jouer au tennis est devenu un métier sans saveur

La semaine suivante, il a de nouveau chuté dès son entrée en lice à Santiago, face au 410e joueur mondial Holger Rune (17 ans). Cette fois, c'est son apathie qui a surpris. Puis il a encore utilisé les réseaux sociaux pour tenter de s'expliquer, mettant en cause les conditions sanitaires imposées aux joueurs : "Pour moi, jouer au tennis est devenu un métier sans saveur. Alors oui, il me faut du temps pour m'adapter à ce pseudo circuit ATP". Il est engagé à Acapulco cette semaine - et opposé mardi au premier tour à Stefanos Tsitsipas - puis au Masters 1000 de Miami à partir du 24 mars.

