Casper Ruud aime toujours autant la terre. Dans une finale du tournoi ATP 250 de Buenos Aires opposant ses deux derniers vainqueurs, le Norvégien (8e mondial) a battu l'Argentin Diego Schwartzman (15e), tenant du titre, 5-7, 6-2, 6-3 pour soulever le 7e trophée de sa carrière, son sixième sur terre battue.

Dans la première manche, tout a basculé au dixième jeu. A 4-5, 30-40, Schwartzman a dû sauver une balle de set sur son service au bout d'un interminable échange, avant de s'adjuger le jeu, puis de faire le break au suivant en venant au filet pour gagner la manche 7-5 en remportant son service "blanc".

Schwartzman émoussé

Au 2e set, Ruud, qui en avait gâché neuf jusque-là, concrétisait enfin une balle de break, sa dixième, pour s'échapper 4-2 puis égaliser à une manche partout. Le dernier set a rapidement tourné en faveur du Norvégien: le vainqueur 2020 du tournoi a fait le break d'entrée, aligné ensuite deux jeux blancs pour mener 4-1. Malgré son courage, Schwartzman, émoussé par ses longues batailles en trois sets déjà, en quarts puis en demies, finissait par rompre.

Ce titre assure à Ruud de conserver au prochain classement ATP lundi son 8e rang devant le Canadien Félix Auger-Aliassime, vainqueur du tournoi de Rotterdam et qui la lui aurait ravie en cas d'une défaite de sa part en finale dans la capitale argentine. Il permet en outre au Norvégien de porter à seize son nombre de victoires consécutives sur terre battue, une surface sur laquelle il a remporté les quatre derniers tournois qu'il y a disputés: Bastad, Gstaad, Kizbuhel en juillet 2021, et Buenos Aires. Le compteur de Schwartzman, qui participait à son douzième tournoi de Buenos Aires consécutif depuis 2011 et disputait à 29 ans sa treizième finale sur le circuit, reste bloqué à quatre titres.

