D'une certaine manière, Rafael Nadal avait prévenu. Un match de reprise après une absence pour cause de blessure. Un tournoi qui ne compte pas parmi ceux où il connaît généralement le plus de réussite. A Cincinnati, il ne fallait pas avoir d'attentes excessives envers lui. Les siennes étaient modérées. Les faits lui ont donné raison. Mercredi soir, dès son entrée en lice dans l'Ohio, l'Espagnol a disparu, battu par le revenant Borna Coric (7-6, 4-6, 6-3). Pas une immense surprise pour lui, donc pas une colossale déception. Pas un drame, en tout cas.

C'est difficile de tirer beaucoup de choses positives de cette rencontre. C'est la vérité", a admis le Majorquin qui, théoriquement, avait une chance de redevenir numéro un mondial cette semaine en cas de titre et de défaite de Daniil Medvedev avant les quarts de finale. On n'avait plus vu le recordman des titres en Grand Chelem depuis son quart de finale victorieux mais coûteux contre Taylor Fritz à Wimbledon le 6 juillet. Victime ce soir-là d'une déchirure abdominale qui l'aura donc tenu éloigné des courts pendant six semaines, Nadal n'a pas livré un bon match mercredi à Cincinnati. "", a admis le Majorquin qui, théoriquement, avait une chance de redevenir numéro un mondial cette semaine en cas de titre et de défaite de Daniil Medvedev avant les quarts de finale.

Ad

Rafael Nadal, rude reprise à Cincy. Crédit: Imago

ATP Cincinnati Nadal peut redevenir n°1 mondial, mais... "l’essentiel est de rester en bonne santé" 14/08/2022 À 21:27

Il a besoin de temps et n'en a pas forcément beaucoup

Sans grande surprise, Rafael Nadal a manqué de rythme. On l'a même souvent vu dépasser à l'échange et Coric, que l'on n'avait plus vu à pareille fête depuis longtemps, a fait son match et même un peu plus. Malgré tout, le protégé de Carlos Moya n'est pas passé si loin de s'en sortir. "Ce n'est pas un très bon match, à l'évidence, mais j'ai eu mes chances, pointe-t-il. Dans le tie-break (du premier set, perdu 11-9, NDLR), j'ai eu deux balles de set que j'ai mal jouées. Et puis j'ai disputé un mauvais troisième set."

On n'ira pas jusqu'à dire que Rafael Nadal s'attendait à perdre ce match, mais il n'est pas sidéré par son issue. "Historiquement, ce tournoi a souvent été difficile pour moi, a rappelé le champion de Manacor. Je suis désolé d'avoir perdu d'entrée, mais c'est le tennis. Je reviens d'une période compliquée donc c'est facile à accepter et de féliciter Borna, qui a mieux joué aujourd'hui."

En réalité, plus que la défaite, ce qui l'enquiquine, c'est d'avoir perdu l'occasion d'enchaîner : "Je dois m'améliorer, je dois m'entraîner, je dois mieux retourner. J'ai besoin de temps. Quand on revient comme ça, si on peut gagner le premier match, les choses s'améliorent derrière. Mais je n'ai pas réussi à le faire.Il est évident que je n'étais pas assez prêt." Nadal a besoin de temps et n'en a pas forcément beaucoup, puisque Cincinnati sera son unique tournoi de préparation avant l'US Open. Jouer un ou deux matches de plus ici ne lui aurait pas fait de mal. La reprise de rythme passera donc presque exclusivement par la case entraînement.

Une déchirure à l'abdomen, vous ne savez pas quand c'est complètement terminé

Mais aucun affolement dans le clan majorquin qui connaît trop bien cette chanson pour céder à la panique. "Tu perds, tu passes à autre chose, je connais ce chemin, résume-t-il. J'ai pu avoir une semaine d'entraînement ici, en faisant de mieux en mieux chaque jour, beaucoup mieux que la façon dont j'ai joué aujourd'hui, pour être honnête. Je dois aller de l'avant mentalement. Je dois commencer à me mettre en mode Grand Chelem." La seule qui compte pour lui, c'est d'être physiquement opérationnel pour l'US Open. Il préfère à coup sûr une défaite comme celle-ci qu'une victoire du genre de celle acquise contre Fritz à Wimbledon.

D'ailleurs, après ce match de reprise, l'Espagnol avait encore besoin d'être pleinement rassuré sur ce plan : " L'essentiel pour moi est de rester en bonne santé. C'est une blessure difficile à gérer, pour être honnête. Une déchirure à l'abdomen, vous ne savez pas quand c'est complètement terminé. Quand on a une cicatrice, elle n'a pas assez de flexibilité, alors on la sent. Mais on ne sait pas si on la sent à cause de ça ou si c'est parce que quelque chose ne va pas bien. Je vais probablement faire quelques tests, pour m'assurer que tout se passe comme je le veux."

Si le corps tient, qu'il s'agisse des abdos, du pied, du genou et de tout le reste, Rafael Nadal sera un client à New York où, rappelons-le, il s'est déjà imposé à quatre reprises. Même avec un seul match dans les pattes et un match pas flamboyant qui plus est. Nadal restera toujours Nadal : jamais bien loin de la prochaine blessure qui menace, mais toujours capable d'aller au bout quand il s'aligne en Grand Chelem.

Tennis A 19 ans et dans le Top 5 mondial : Alcaraz encore sur les pas de Nadal 25/07/2022 À 10:10