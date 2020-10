Cette fois, il s'en est sorti. Battu d'entrée la semaine dernière à Cologne par Radu Albot en trois sets accrochés, Pierre-Hugues Herbert a, cette fois, eu le dernier mot sur la même scène. L'Alsacien, redescendu à la 82e place mondiale, s'est offert une belle performance contre Tennys Sandgren, 48e à l'ATP, qu'il a battu en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) et 2h16 de jeu mardi. Les choses devraient se corser pour son 2e tour où il devrait logiquement retrouver Jannik Sinner, particulièrement performant en indoor. Le jeune Italien devra se défaire auparavant du "lucky loser" australien James Duckworth.

Herbert sa surfé sur la spirale positive qu'il traverse depuis quelques jours. Vainqueur en double dimanche avec Nicolas Mahut du premier tournoi de Cologne (leur premier titre cette saison), le Français a bien enchaîné en simple car, avant de jouer ce 1er tour mardi, il était sorti des qualifications. En deux matches, il n'avait d'ailleurs laissé que 7 jeux à ses adversaires Rudolf Molleker et Summit Nagal. Contre Tennys Sandgren, la bataille a évidemment été bien plus serrée, mais il a su se montrer le plus entreprenant dans le set final.