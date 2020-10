ATP Cologne

Après la perte de la manche initiale, qu'il a laissée filer sur sa mise en jeu, Adrian Mannarino s'est rapidement repris et a montré à Zverev qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Breaké dans le huitième jeu et au bord du précipice alors que son adversaire servait pour le match, le 41e mondial a débreaké dans la foulée et a tenu bon jusqu'au jeu décisif, qu'il a conclu à sa deuxième balle de set.