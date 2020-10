Depuis son retour sur le circuit, Andy Murray vit des hauts et des bas. Si de son propre aveu, l'Ecossais souffre beaucoup moins qu'avant son opération à la hanche début 2019, cette dernière continue de limiter toutefois ses ambitions. Elle l'avait ainsi empêché de participer à l'Open d'Australie en janvier dernier et elle a visiblement du mal à encaisser la répétition des matches. Dimanche, l'ex-numéro 1 mondial a ainsi annoncé dans une vidéo sur son compte Facebook qu'il ne participerait pas au deuxième tournoi de Cologne cette semaine, où il était inscrit. Il devait affronter le Serbe Danilo Petrovic au 1er tour, le qualifié Dennis Novak a finalement pris sa place dans le tableau.

"J'ai une tendinite au psoas gauche (muscle du bassin proche de la zone opérée, NDLR) qui s'apaise et revient régulièrement depuis l'US Open. Malheureusement, après mon match en début de semaine, elle s'est réveillée encore. Je me suis entraîné ces derniers jours et j'ai tenté de m'en accommoder, mais après avoir joué quelques points aujourd'hui (ce dimanche), j'ai décidé que je n'étais pas assez bien pour m'aligner", a notamment indiqué Murray dans son message.