Toutes les belles séries ont une fin. Avant la rencontre de cette nuit, Alexander Zverev n'avait jamais perdu face à Denis Shapovalov (l'Allemand menait 3-0). Mais le Canadien profité de la mauvaise passe du 7e joueur mondial, ne lui laissant que quatre petits jeux. Avec douze aces à son actif, le 14e à l'ATP a converti quatre des cinq balles de break (80%) qu'il s'est procurées et a sauvé la mise à deux reprises lorsqu'Alexander Zverev était sur le point de prendre son service. Déjà dominé par Alex de Minaur et Stefanos Tsitsipas, Zverev débute mal l'année alors que l'Open d'Australie, dont il était 8e de finaliste en 2019, se profile.

Malgré la belle victoire de Jan-Lennard Struff contre Felix Auger-Aliassime en deux sets (6-1, 6-4), le double allemand (Krawietz-Mies) a cédé face au duo canadien, Auger-Aliassime - Shapovalov (6-3, 7-6). Avec cette victoire, le Canada prend provisoirement la tête du groupe F, devant l'Australie qui doit encore affronter la Grèce.

La Grande-Bretagne déroule

La Grande-Bretagne a elle été impériale face à la Moldavie. En effet, les coéquipiers de Jamie Murray n'ont pas perdu le moindre set. En simple, Daniel Evans et Cameron Norrie ont respectivement pris le meilleur sur Radu Albot (6-2, 6-2) et Alexander Cozbinov (6-2, 6-2). La paire britannique (J.Murray-Salisbury) s'est ensuite imposée contre les deux joueurs de simple moldaves (6-2, 6-3). Avant le match entre la Bulgarie et la Belgique, la Grande-Bretagne est provisoirement en tête du groupe C.

Dans le groupe D, la Russie (3 victoires en phase de groupes) a assuré sa qualification face à la Norvège (2-0). Karen Khachanov n'a pas tremblé contre Viktor Durasovic (6-2, 6-1) et Daniil Medvedev a bataillé mais s'est imposé en deux sets face à Casper Ruud (6-3, 7-6).