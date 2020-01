Même s’il a perdu sa place de numéro 1 mondial en fin d’année 2019, Novak Djokovic est reparti sur les chapeaux de roues en 2020, lors de l’ATP Cup. En s’offrant Rafael Nadal (6-2, 7-6 (4)) lors du deuxième simple de la finale, puis en remportant le double avec son coéquipier Viktor Troicki face à la paire Carreno-Busta/Lopez (6-3, 6-4), le Serbe - tenant du titre - apparaît plus que jamais comme le grand favori du premier Grand Chelem de l’année, l'Open d'Australie.

Mais avant de penser à la prochaine échéance, le numéro 2 mondial a préféré savourer cette victoire collective : "Je me souviendrai de cette victoire toute ma vie. C'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. (...) Jouer pour l'équipe, jouer pour mon pays avec certains de mes meilleurs amis, vous ne pouvez pas égaler cela. C'est trop spécial."

Vidéo - ATP Cup - Djokovic : "L'un des plus beaux moments de ma carrière" 00:34

Et n’a pas manqué de souligner l’importance des supporters serbes : "Je n’avais jamais connu une telle ambiance sur un court, vous nous avez porté à la victoire et nous vous devons beaucoup". Nadal ne s’est pas vraiment montré du même avis… : "Le respect pour les joueurs devrait être toujours présent, et je crois que ça n'a pas été le cas avec une petite partie du public".

Vidéo - Nadal critique l'attitude des supporters serbes : "Ils pensent que c'est comme au foot..." 00:33

Sur dur, Nole a encore prouvé qu’il était le patron. Il a remporté les neuf dernières confrontations sur cette surface contre Nadal. Face à l’Espagnol dimanche, le Serbe s’est montré intraitable et n’a concédé aucune balle de break. Le deuxième set a été plus accroché, mais Djokovic n’a presque laissé aucune miette à un Nadal, trop friable. Ajoutez à cela le fait que le N.2 mondial n’ait lâché aucun set sur dur face à son principal adversaire depuis… 2013 et vous obtenez un joueur en pleine confiance pour l’échéance à venir. Avec également la place de N.1 mondial en ligne de mire. Grâce à l'ATP Cup, Djokovic a engrangé 675 points, Nadal "seulement" 265, ce qui rapproche le Serbe à 540 points de l'Espagnol en attendant l'Open d'Australie. Nole aura 2000 points à défendre, Nadal, 1200.

C’est peut-être le moment pour Djokovic d’en profiter, lui, qui semble dans une forme étincelante. Contrairement au Majorquin qui - trop juste - n’a pas joué le double décisif : "J'ai beaucoup joué ces derniers jours. Mon niveau d'énergie est un peu plus bas que d'habitude. C'est une décision d'équipe". Il lui reste huit jours pour se remettre, et se préparer à peut-être, affronter à nouveau le roi d’Australie.