Si tous les yeux sont tournés vers la confrontation entre la Serbie et la France lundi, les Sud-Africains n’ont pas dit leur dernier mot dans le groupe A de l’ATP Cup. Déjà surprenant malgré la défaite contre Novak Djokovic il y a deux jours, Kevin Anderson a confirmé sa belle forme pour cette rentrée 2020 pour son deuxième match depuis Wimbledon il y a six mois. Il n’a pas laissé grand-chose au Chilien Cristian Garin (6-0, 6-3), pourtant largement mieux classé que lui en ce moment.

Mais Anderson joue bien au-dessus de son 91e rang mondial actuel. Très performant au service (74 % de premières, 92 % de réussite derrière, 11 aces pour aucune double faute), le géant n’a pas concédé la moindre balle de break de la partie pour plier l’affaire en moins d’une heure et quart et donner la victoire à son pays contre le Chili. Car avant lui, son compatriote Lloyd Harris avait pris le meilleur sur Nicolas Jarry (6-4, 6-4). Les Sud-Africains ont même rendu une copie parfaite après leur victoire en double, ce qui pourrait se révéler important dans l’optique d’une éventuelle qualification pour la suite de la compétition.

Croates et Japonais ont les quarts en vue

La Croatie, elle, s’avance sereinement vers les quarts de finale. Marin Cilic et ses coéquipiers ont validé un deuxième succès en deux matches dans la poule E à Sydney face aux Polonais. Ils ont toutefois eu besoin d’attendre le double décisif. Marin Cilic avait bien lancé les siens face au surprenant Kacper Zuk, 448e joueur mondial, qui a résisté plus de deux heures aux assauts de son adversaire. Mais Hubert Hurkacz avait redonné l’espoir en muselant totalement Borna Coric (6-2, 6-2), peut-être pas bien remis de sa belle performance contre Dominic Thiem voici deux jours. Mais la paire croate Dodig/Mektic n’a enfin laissé aucune chance à son homologue polonaise Hurkacz/Kubot pour terminer (6-2, 6-1).

Enfin, le Japon continue de briller malgré l’absence de Kei Nishikori à Perth. Et deux simples leur ont suffi pour disposer de la Géorgie dans le groupe E. Go Soeda a d’abord renversé Aleksandre Metreveli (4-6, 6-3, 6-2). Après avoir essuyé un cinglant 6-0, 6-0 contre Roberto Bautista Agut samedi, le 678e joueur mondial géorgien a fait bien meilleure figure malgré la défaite. Yoshihito Nishioka a ensuite réalisé une très belle performance face à Nikoloz Basilashvili (6-2, 6-3) pour assurer le succès des siens. Dans une poule B promise à l’Espagne, le Japon est donc toujours invaincu, et même s’il venait à s’incliner contre Rafael Nadal et ses partenaires lors de la 3e journée, il s’affirme comme un candidat crédible aux quarts de finale avec une éventuelle place de meilleur deuxième.