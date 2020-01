Nadal bousculé mais vainqueur

Les deux meilleurs joueurs du monde poursuivent leur sans-faute en ce début de saison. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont respectivement qualifié l’Espagne et la Serbie mercredi pour les quarts de finale de l’ATP Cup en offrant à leur pays une troisième victoire en trois rencontres. Le Majorquin l’a ainsi emporté sur Yoshihito Nishioka en deux sets serrés (7-6, 6-4) et plus de deux heures de jeu, apportant le deuxième point à son pays contre le Japon dans le groupe B à Perth. Quant au Serbe, il a fait de même face à Cristian Garin (6-3, 6-3) et au Chili dans le groupe A.

Le numéro 1 mondial ne s’est pas amusé. Invaincu lui aussi depuis le début de la compétition, Nishioka, 72e joueur mondial, n’a pas fait de complexe et a réalisé le premier break de la partie à 2-2. Bien que rapidement rejoint, le Japonais a insisté et a même repris l’avantage, profitant du déchet en revers de Nadal et d’une double faute, pour servir pour le premier set à 5-4. Mais comme à son habitude, l’Espagnol n’a rien lâché et a finalement viré en tête en s’adjugeant le tie-break.

Djokovic assure sans forcer

Toujours malmené néanmoins en début de second set – il a sauvé trois balles de 4-2 contre lui –, Nadal a fini par faire respecter son statut (7-6, 6-4) au terme d’un match de qualité. Avant lui, Roberto Bautista Agut avait sereinement disposé de Go Soeda (6-2, 6-4) pour lancer idéalement l’Espagne. A noter toutefois qu’avant de prendre part au double (aussi remporté), le numéro 1 mondial s’est fait manipuler le genou et a grimacé à plusieurs reprises au service. Difficile à ce stade de savoir s’il s’agit d’une alerte inquiétante ou pas.

Son grand rival serbe lui aussi est toujours invaincu dans la compétition. Mis dans de bonnes conditions par son compatriote Dusan Lajovic, vainqueur du premier simple (6-2, 7-6) contre Nicolas Jarry, Djokovic a assuré la première place à son pays dans le groupe A à Brisbane en prenant aisément le meilleur sur Cristian Garin (6-3, 6-3). Le numéro 2 mondial n’a eu besoin que d’un peu plus d’une heure pour plier l’affaire. Malgré un pourcentage de premières balles moyen (57 %), il s’est montré clinique sur les balles de break (4/4) pour faire la différence.

Thiem s'incline encore

Pour Dominic Thiem en revanche, cette ATP Cup est une déception. Déjà battu par Borna Coric lors de son premier match samedi dernier, le numéro 4 mondial a concédé sa deuxième défaite de l’année, renversé par Hubert Hurkacz (3-6, 6-4, 7-6) après plus de deux heures et demie de combat. Le Polonais a ainsi permis à son pays de sauver l’honneur et d’éliminer l’Autriche par la même occasion. Il emmagasine aussi de précieux points ATP dans ce début de saison (75 pour avoir battu un top 10 mercredi). Au contraire de Thiem qui voit quasiment s'évanouir ses espoirs de rester tête de série N.4 pour l'Open d'Australie. Une victoire et le Russe Daniil Medvedev lui grillera la politesse.

Avant de céder, Thiem avait vu son compatriote Dennis Novak subir un sort similaire, battu par le surprenant 448e mondial Kacper Zuk (5-7, 7-6, 6-3). Sous pression donc, le numéro 4 mondial a finalement craqué à Sydney où la situation devient critique. A cause des incendies qui ravagent l’Australie, la qualité de l’air s’est considérablement détériorée dans la ville et est devenue "dangereuse" pour ses habitants qui ont été priés par les autorités de rester chez eux. Les courts de tennis de la ville ont aussi été fermés. Or, Sydney doit accueillir la suite de cette ATP Cup…