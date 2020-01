Et à la fin, c’est Novak Djokovic qui gagne. Comme lors de leurs 15 premiers duels sur le circuit, le numéro 2 mondial a pris le dessus sur Gaël Monfils, lundi lors du deuxième simple de la rencontre entre la Serbie et la France à Brisbane. Vainqueur en deux sets sur un score sévère (6-3, 6-2) en un peu plus d’une heure et demie, le "Djoker" a confirmé son emprise mentale sur un Français pourtant dans de bonnes dispositions dans le jeu. Désormais à égalité, les deux équipes se départageront donc dans le double décisif.

Gaël Monfils avait les jambes, mais dans la tête, c’est toujours Novak Djokovic le patron. Dans de bonnes conditions pour aborder ce match après la victoire de Benoît Paire dans le premier simple, le Français ne s’est pas défilé comme cela a pu lui arriver par le passé. Et il a même posé bien des problèmes à l’échange au Serbe. Mais quand il a fallu faire la décision, la marche a encore semblé bien trop haute.

D'un réalisme froid, Djoko a puni Monfils

Si on voulait résumer la partie par une statistique, ce serait assurément celle des balles de break : quand Djokovic a converti ses trois occasions (100 %), Monfils, lui, a échoué à chacune de ses… 9 tentatives. S’il ne reflète pas la bataille qui a bien eu lieu sur le court, le score final traduit donc bien cet écart monumental dans la capacité à saisir ses opportunités. Pourtant sur les talons en début de match, bousculé par les coups de boutoir adverses, le numéro 2 mondial n’a finalement jamais douté de l’issue de la partie et c’est peut-être là que réside son ascendant : une confiance en soi qui ne le quitte pas.

Car Monfils était bien décidé à vaincre le signe indien. Sur sa ligne, le Français a d’abord tenu la cadence. Mieux, il l’a imposée en début de match, en n’hésitant pas à frapper fort le long de la ligne, dans le replacement adverse, aussi bien en coup droit qu’en revers. A l’aise au service dans le set inaugural (81 % de premières balles), il a donc seulement payé son inefficacité chronique sur les balles de break, manquant d’engagement quand les points devenaient importants.

La perte de la première manche a été dure à encaisser, et après avoir laissé filer une énième opportunité sur le service adverse, Monfils a baissé pavillon dans le second acte. Frustré, bien moins vif sur ses appuis dans des conditions humides difficiles pour les deux joueurs, il a vu Djokovic se détacher inexorablement. Mais si la défaite semble sèche, les intentions offensives du Parisien devraient l’inspirer en vue de Melbourne : il joue déjà beaucoup mieux que lors de la toute fin de saison dernière.