Huit simples, huit victoires. Daniil Medvedev et Karen Khachanov ont tout bon depuis le début de cette ATP Cup. Les deux Russes portent décidément bien le nom de "Dream Team" que leur a attribué leur capitaine Marat Safin et ils verront les demi-finales de la nouvelle compétition par équipes après leur succès sur l'Argentine en quarts jeudi à Sydney. Medvedev a fini le travail en sortant le bleu de chauffe pour se défaire de Diego Schwartzman (6-4, 4-6, 6-3) après une lutte acharnée de 2h22. Avant lui, son compatriote Karen Khachanov avait dominé solidement Guido Pella (6-2, 7-6) pour apporter le premier point à son pays. Ils retrouveront soit la Serbie, soit le Canada samedi pour une place en finale.

Tout n’a pas été parfait, mais Karen Khachanov fait preuve d’une belle solidité dans ce début d’année. Après son succès inaugural contre Taylor Fritz en fin de semaine dernière, le Russe a passé un deuxième test avec succès contre un membre du top 25 mondial, Guido Pella. Il emmagasine ainsi une certaine dose de confiance avant le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, notamment grâce à la qualité de son service (73 % de premières balles, 85 % de réussite derrière, 7 aces pour une double faute).

Khachanov impressionne au service

Khachanov a ainsi survolé le premier set, ne commettant que deux petites fautes directes et assommant son adversaire à l’échange. Pella, de son côté, a semblé perdu et a versé quelques larmes, certainement pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec le match. Mais l’Argentin s’est bien repris dans le second acte, obtenant même des balles de break à 3-2 en sa faveur, toutes écartées par des énormes premières balles du Russe. Il a finalement baissé pavillon au tie-break sur un dernier ace de Khachanov.

Daniil Medvedev a ensuite pris le relais avec succès, mais il a dû s’arracher. Dans un duel de contreurs face à Diego Schwartzman, il a pris le meilleur départ, profitant des fautes adverses, avant que l’Argentin ne hisse son niveau de jeu à sa hauteur. Sur une défense impressionnante en bout de course en revers, il a enlevé le premier set (6-4), échangeant au passage des mots doux avec son adversaire au moment de rejoindre sa chaise et récoltant un "warning".

Medvedev dégoupille mais se reprend

Puis, le Russe a semblé souffrir physiquement et l’Argentin a pris progressivement la direction des échanges. Exceptionnel dans la diagonale revers, Schwartzman, qui est aussi beaucoup venu au filet pour conclure les points, a fait progressivement céder son adversaire et a fini par le breaker à 3 jeux partout dans le deuxième acte. Dans les cordes, marqué physiquement, Medvedev a alors dégoupillé, frappant la chaise d’arbitre de Mohamed Lahyani, ce qui lui a valu un point de pénalité. Un peu sorti de son match, il a logiquement concédé la manche (6-4, 4-6).

Calmé par Safin au changement de côté, Medvedev a retrouvé sa concentration au service et a attendu son heure. Déterminé et offensif, il a jeté ses dernières forces dans la bataille pour faire la différence à 4-3 dans ce set décisif, avant de conclure sur son service. En plus de la qualification de son pays pour les demi-finales, ce succès acquis de haute lutte lui permet d’enquiller 100 nouveaux points ATP et de ravir la 4e place mondiale à Dominic Thiem la semaine prochaine. Il sera tête de série numéro 4 à Melbourne et ne pourra donc y rencontrer aucun des trois ogres du circuit (Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer) avant les demi-finales. L’effort en valait décidément la peine.