L’urgence est totale. Depuis le mois de septembre, l’Australie est ravagée par des incendies qui ont fait 18 et plusieurs dizaines de disparus. Et alors que la saison 2020 de tennis sera lancée vendredi par l’ATP Cup aux antipodes, Nick Kyrgios s’est engagé jeudi à verser 200 dollars par ace en soutien aux victimes dans chaque tournoi qu'il jouera au cours de l'été australien.

Mercredi, Kyrgios avait d’ailleurs appelé sa fédération à organiser une exhibition avant le premier tournoi du Grand Chelem de l’année à Melbourne pour aider financièrement ses compatriotes. Et Craig Tiley, président de Tennis Australia, n’a pas manqué de saisir la balle au bond. "Depuis des semaines, nous avons été témoins de la dévastation causée par les incendies à travers le pays et les victimes sont omniprésentes dans nos esprits. Nous voulons aider ces communautés de manière significative et allons annoncer un certain nombre de levées de fonds et d’initiatives pour les soutenir de l’ATP Cup à l’Open d’Australie dans les prochaines semaines", a fait savoir l'intéressé.

De Minaur et Millman annoncent aussi des dons

La solidarité s’organise donc dans le monde du tennis et Nick Kyrgios en est indubitablement l’un des porte-voix. Son collègue Alex de Minaur lui a d'ailleurs emboîté le pas, annonçant un don légèrement supérieur avec une pointe d'humour : "Je suis partant pour 250 dollars par ace, seulement parce que je pense que je n'en frapperai pas autant que toi", a-t-il tweeté. A noter que John Millman s'est aussi engagé à hauteur de 100 dollars par ace.

Un nouveau pic de chaleur à 40°C est attendu samedi en Australie, il sera accompagné de rafales de vent qui devraient rendre la maîtrise des feux encore plus délicate qu’elle ne l’est déjà.