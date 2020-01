La Serbie est en demi-finale de l'ATP Cup mais ce fut plus dur que prévu. Novak Djokovic a perdu le premier set et dû batailler jusqu'au bout pour écarter Denis Shapovalov, vendredi, et donner le point décisif à la sélection de Nenad Zimonjic contre le Canada. Le n°2 mondial a souffert dans la moiteur de Sydney contre son adversaire de 20 ans, pour s'imposer 4-6, 6-1, 7-6 (7/4).

Dans le dernier set, il a été contraint au tie-break alors qu'il servait pour le match et menait 30-0. "C'est le match le plus serré que j'aie jamais joué contre Denis. C'était si serré que ça aurait pu se terminer différemment sans problème", a lâché "Nole". Tout le contraire de son coéquipier Dusan Lajovic, qui avait auparavant étrillé Felix Auger-Aliassime 6-4, 6-2.

Dans le double facultatif, Nikola Cacic et Viktor Troicki ont remporté un troisième point contre Peter Polansky et Adil Shamasdin, 6-3, 6-2.

Les Serbes affronteront en demi-finales la Russie de Daniil Medvedev et Karen Khachanov, invaincus dans la compétition par équipes.