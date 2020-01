C’est un premier accroc inattendu en 2020 pour le numéro 1 mondial. Alors qu’il n’avait pas concédé le moindre set lors de ses trois premiers matches de l’année, Rafael Nadal a cédé vendredi face à David Goffin, 11e joueur mondial, en deux sets accrochés (6-4, 7-6) et 2h22 de jeu. Le Belge permet ainsi à son équipe d’égaliser à une victoire partout contre l’Espagne dans ce dernier quart de finale de l’ATP Cup. Le double sera donc décisif en vue du dernier carré et le Majorquin pourrait bien réapparaître sur le court pour tenter de se rattraper.

C’était le premier vrai test de sa saison, et il a échoué. Comme à son habitude, Rafael Nadal s’est battu jusqu’à la fin, mais il n’a pas pu renverser un excellent David Goffin. Bien que vainqueur de ses trois précédents matches en ATP Cup, le Majorquin avait connu des hauts et des bas contre des adversaires largement à sa portée. Cette fois, il a payé ces petites imperfections contre un adversaire, il est vrai, très inspiré et ce dès les premiers points de la partie.

Goffin agressif de bout en bout

Entreprenant et sans aucun complexe, Goffin a ainsi obtenu trois balles de break d’entrée, et même s’il n’a pas su les convertir, ce n’était que partie remise. A 2-2, le Belge a pris pour la première fois l’engagement adverse grâce, entre autres, à une qualité de relance exceptionnelle. Et s’il s’est fait immédiatement reprendre, le 11e joueur mondial n’a pas dévié de son plan de jeu et en a été récompensé par un nouveau break, cette fois confirmé, à 4-4 pour s’adjuger le premier set dans la foulée.

Déjà bien bousculé voici deux jours par Yoshihito Nishioka dont les qualités de contreur se rapprochent de celles de Goffin, Nadal n’a pas réussi à arrêter l’hémorragie en début de second acte. Le Majorquin a ainsi cédé son service, voyant son adversaire aligner cinq jeux entre 3-4 dans la première manche et 6-4, 2-0. Marqué physiquement dans des conditions d’humidité difficiles à gérer, il a même semblé résigné par moments, commettant plus de fautes qu’à l’accoutumée.

Nadal s'est révolté en vain

Car à l’échange, le numéro 1 mondial a été dominé, subissant la longueur de balle adverse et les attaques dans son replacement. Très au point tactiquement, Goffin a ainsi utilisé à bon escient son revers longs de ligne, parfois pour conclure le point dès la deuxième frappe. Il s’est très bien appuyé sur le lift de l’Espagnol pour le renvoyer dans les cordes et monter souvent au filet (plus d'une vingtaine de fois en tout). Il a ainsi obtenu deux balles de double break à 6-4, 4-2 en sa faveur. Le Majorquin s’est même mis à forcer ses attaques pour faire rapidement la décision et abréger les points.

Mais Nadal n’est pas numéro 1 mondial à 33 ans révolus pour rien. Il a tenu son engagement puis est sorti de sa boîte, de plus en plus agressif, pour refaire son retard et mener 5-4, puis 6-5 dans ce second set. Sous pression, Goffin a alors tenu la barre malgré la tempête jusqu’à un jeu décisif maîtrisé de main de maître. Dépité, le numéro 1 mondial n’en a pas moins félicité son adversaire avant de quitter rapidement le court, car l’Espagne peut toujours rêver des demi-finales en gagnant le double.