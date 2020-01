Rafael Nadal n'a pas pu ou voulu enchaîner. Dominé par Novak Djokovic en deux manches 6-2, 7-6 (7/4), l'Espagnol a renoncé au double décisif pour le trophée de l'ATP Cup, dimanche à Sydney. "Mes partenaires ont super bien joué hier (samedi). Mon niveau d'énergie est un peu plus bas que d'habitude parce que j'ai joué un long match hier (en demi-finales), un très long match avant-hier (en quarts), j'ai joué très longtemps aussi à Brisbane (pendant la phase de groupes)", a expliqué le N.1 mondial. "C'est une décision de l'équipe. Nous croyons en notre équipe, c'est la raison pour laquelle nous avons connu des succès dans le passé (...) On a confiance en Feliciano (Lopez) et Pablo (Carreno)", a-t-il poursuivi.