Des grands joueurs, un peu de public... Cette ATP Cup a les atours du premier événement de la saison tennis. A tout seigneur, tout honneur, c'est la Serbie du patron, Novak Djokovic qui a ouvert les hostilités. Le numéro un mondial a tenu son rôle en menant les siens au succès. On ne peut pas en dire autant de Dominic Thiem, battu par Matteo Berrettini et dont le pays, l'Autriche, a débuté par une défaite.

Quand il est entré sur le court en deuxième match de l'opposition entre la Serbie et le Canada, Novak Djokovic savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. La défaite inaugurale de Dusan Lajovic devant Milos Raonic (6-3, 6-4) condamnait la Serbie à un sans faute dans les deux autres affrontements. "Djoko", opposé à Denis Shapovalov, a d'abord tenu son rang en simple. Mais la tâche n'a pas été si facile. Les deux sets ont été accrochés et c'est à chaque fois au moment de servir pour recoller à 6-6 que Shapovalov a craqué (7-5, 7-5).

La première partie du travail effectuée, Djokovic pouvait se concentrer sur le match décisif, un double disputé en compagnie de Filip Krajinovic face à Milos Raonic et Denis Shapovalov. Là encore ce fut accroché puisqu'il a fallu attendre que le score soit à 6-5 en faveur des Serbes pour qu'ils puissent breaker. C'était encore le pauvre Shapovalov qui lâchait, sur une double faute, son engagement. La deuxième manche n'était pas moins serrée avec aucun break et un succès finalement arraché 7-5, 7-6 par la paire Serbe. Novak Djokovic a désormais disputé 10 matches pour autant de victoires à l'ATP Cup.

Le troisième joueur mondial, Dominic Thiem, a été plus en difficulté pour ouvrir cet ATP Cup. Si Djokovic a remporté ses deux rencontres, l'Autrichien a lui chuté en simple et en double. Tout seul d'abord face à un Matteo Berrettini surprenant (6-2, 6-4), en double avec Dennis Novak ensuite toujours face à Matteo Berrettini, flanqué de Fabio Fognini qui avait démarré par une défaite face à Novak (6-3, 6-2). Il n'y a pas vraiment eu match (6-1, 6-4) et c'est l'Italie qui démarre par une victoire.