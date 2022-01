On connaît la première affiche des demi-finales de l'ATP Cup. Vendredi, la Pologne sera ainsi opposée à l'Espagne, les deux sélections ayant respectivement terminé en tête des groupes D et A mercredi. Dans le sillage d'un excellent Hubert Hurkacz, les Polonais ont ainsi validé leur 3e victoire en trois rencontres face à l'Argentine. Puis, les Espagnols ont fait de même dans leur groupe face aux Serbes, vainqueurs de la première édition de la compétition voici deux ans et privés de Novak Djokovic.

Mis sur la bonne voie par son compatriote Kamil Majchrzak, 117e mondial et vainqueur du premier simple de la journée face à Federico Delbonis (6-3, 7-6), Hubert Hurkacz a été particulièrement impressionnant contre Diego Schwartzman qu'il a battu en deux sets secs (6-1, 6-4). Le 9e joueur mondial semble rester en ce début d'année sur la lancée de sa fin de saison 2021 qui l'avait vu participer au Masters de Turin.

En session de soirée, les Espagnols n'ont pas eu non plus besoin du double pour assurer leur place dans le dernier carré. Pablo Carreno Busta face à Filip Krajinovic (6-3, 6-4) et Roberto Bautista Agut contre Dusan Lajovic (6-1, 6-4) ont remporté les simples, maintenant également l'invincibilité de leur sélection dans cette phase de groupes. Jeudi, le dénouement des groupes B et C donnera l'affiche de la seconde demi-finale. Avec deux défaites en deux rencontres, la France est d'ores et déjà éliminée de l'ATP Cup

