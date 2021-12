Le monde du tennis est déjà sur le pont de la nouvelle année. L'ATP Cup, désormais le rendez-vous phare du calendrier masculin avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie (dans seulement deux semaines), débute dès ce samedi 1er janvier à Sydney. A l'origine prévue pour 24 équipes, elle avait été réduite à douze nations l'an dernier à Melbourne. Elles seront seize sur la ligne de départ pour cette troisième édition, avec deux grands absents et un invité imposant et pas franchement désiré.

Les deux absents sont Novak Djokovic et Rafael Nadal, mais les cas des deux monstres sacrés du jeu divergent grandement. Si Nadal a posé le pied en Australie ce vendredi après un départ retardé pour cause de Covid-19, Djokovic, lui, est toujours en Europe. On ignore si le numéro un mondial se rendra aux Antipodes pour ce début de saison. Il a choisi de faire l'impasse sur cette ATP Cup , alimentant un peu plus les doutes sur sa possible absence à l'Open d'Australie qui pourrait lui permettre de devenir recordman des titres en Grand Chelem.

Les autorités australiennes exigent que les visiteurs étrangers possèdent un schéma vaccinal complet ou une exemption médicale. Djokovic entretient le mystère sur son statut, mais il a par le passé pris des positions sur le vaccin qui peuvent laisser penser qu'il n'est pas vacciné. Ces derniers jours, des rumeurs contradictoires venues de la presse serbe ont tantôt annoncé qu'il n'avait pas obtenu d'exception, tantôt assuré sa prochaine présence en Australie. Bref, c'est le flou. Seule certitude à ce jour, l'ATP Cup débutera sans lui.

L'ombre du Djoker et celle du Covid planeront donc sur Sydney. L'absence de l'un, la redoutée présence de l'autre, tout ceci ne manquera pas d'alimenter les conversations. Mais en dépit du forfait du numéro un mondial et de celui de Rafael Nadal, cette ATP Cup ne manquera pas de têtes d'affiche. Le plateau reste relevé, avec en principales vedettes les deux autres membres honoraires de l'auto proclamé "Nouveau Big 3", Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Le premier est entré dans la galaxie des vainqueurs majeurs en 2021 et le second, champion olympique et vainqueur du Masters, cogne de plus en plus fort à cette même porte.

Medvedev est devenu en deux ans le boss de l'ATP Cup. Neuf matches, huit victoires, et une seule défaite contre Novak Djokovic, il y a deux ans. La Russie est la nouvelle terreur des épreuves par équipes. En 2021, elle a remporté l'ATP Cup en début d'année puis la Coupe Davis en décembre. Mais les absences d'Andrey Rublev, Aslan Karatsev ou Karen Khachanov fragilisent l'ensemble et laissent bien seul le vainqueur de l'US Open. Le reste du casting est notamment composé de Roman Safiullin (167e mondial) et Evgeny Karlovskiy (269e). Or, comme le rappelle Pablo Carreño Busta, "dans cette compétition, vu sa formule, il est important d'avoir une bonne équipe avec un bon N.2, N.3 et N.4, pas seulement un bon N.1."

La Russie, avec Medvedev mais sans Rublev, conservera-t-elle son titre ? Crédit: Getty Images

Pour trouver un favori, il faut donc sans doute mieux tourner le regard vers l'Espagne (avec Carreño Busta et Roberto Bautista Agut), et surtout vers l'Italie qui, elle, aligne ses deux meilleurs joueurs, Matteo Berrettini et Jannik Sinner, tous deux membres du Top 10. "Notre but est clairement de gagner le titre", a proclamé Berrettini, ambition qui semble tout sauf absurde, même si posséder une bonne équipe de double est également un élément important dans ce format. Attention aussi au Canada de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. Ce dernier, qui avait contracté le Covid, semble être sorti du protocole juste à temps et devrait être sur le court dès dimanche.

La France débutera elle aussi le 2 janvier. C'est l'invitée de dernière minute de cette édition 2022. Les Bleus ont été repêchés après le forfait de l'Autriche qui, sans Dominic Thiem ni Denis Novak, n'avait plus grand-monde à aligner. L'équipe de France, sans Gaël Monfils qui jouera le tournoi d'Adélaïde, sera menée par Ugo Humbert et Arthur Rinderknech en simple et la paire Fabrice Martin - Edouard Roger-Vasselin en double. Elle débutera dimanche contre la Russie de Daniil Medvedev.

Le mode d'emploi

Les groupes

Groupe A: Serbie, Norvège, Chili, Espagne

Groupe B: Russie, France, Italie, Australie

Groupe C: Allemagne, Canada, Grande-Bretagne, Etats-Unis

Groupe D: Grèce, Pologne, Argentine, Géorgie

Le calendrier

Phase de poules - Jusqu'au 6 janvier

1re demi-finale - Vainqueur du groupe A contre vainqueur du groupe D - 7 janvier

2e demi-finale - Vainqueur du groupe B contre vainqueur du groupe C - 8 janvier

Finale - 9 janvier

Les points ATP

Contrairement à la Coupe Davis, l'ATP Cup est une épreuve par équipes qui permet à chacune des individualités de marquer des points pour le classement ATP. Au maximum, un joueur peut espérer inscrire 750 points sur l'ensemble de la semaine. C'est également la seule compétition où le nombre de points marqués est différent en fonction du classement de l'adversaire et des tours.

Par exemple, une victoire contre un joueur du Top 10 rapporte 90 points en phase de groupes, 200 points en demi-finale, et 250 points en finale. Si le joueur est classé entre la 11e et la 20e place, une victoire vaudra 80 points, puis 160 en demie et 220 en finale. Pour un joueur entre la 21e et la 30e place, ce sera 65 points au premier tour, puis 120 et 160. Et ainsi de suite.

