"Ne le dites à personne... Je suis là." C'est avec ces mots, et une photo prise depuis la Rod Laver Arena, que Rafael Nadal a fait un très beau cadeau à ses fans et aux amoureux du tennis vendredi matin... depuis la ville de Melbourne. Et oui, le Majorquin a bel et bien fait le déplacement aux Antipodes alors que les doutes quant à sa participation au premier Grand Chelem de la saison existaient encore après son test positif au Covid-19 la semaine dernière. Confiné chez lui pour Noël, l'ancien n°1 mondial avait contracté le virus lors de sa tournée dans le Golfe à la mi-décembre.

Bientôt le retour à la compétition pour Nadal

Après avoir visité son académie au Koweït, l'Espagnol avait repris la compétition lors d'un tournoi exhibition à Abu Dhabi qui s'est transformé en cluster géant. "Tant au Koweït qu'à Abu Dhabi, nous avons passé des contrôles tous les deux jours et tous étaient négatifs (...) Je vis des moments désagréables, mais j'espère que je m'améliorerai petit à petit. Je suis maintenant confiné à la maison et j'ai signalé le résultat à ceux qui ont été en contact avec moi", avait précisé Nadal le 20 décembre dernier au moment d'annoncer son test positif.

Désormais, place à la préparation pour l'Open d'Australie qui débutera le lundi 17 janvier prochain. Absent des courts depuis fin juillet et le tournoi de Washington, Nadal va reprendre en Australie la compétition sur le circuit ATP pour la première fois depuis six mois avec une prépa tronquée de quelques jours. Le joueur de Manacor avait été contraint de mettre un terme à sa saison 2021 pour soigner une blessure chronique au pied

