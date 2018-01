Richard Gasquet sorti par Stefanos Tsitsipas au 2e tour (6-3, 6-4)

Doha est terminé pour Richard Gasquet. Très séduisant mardi pour son entrée dans cette saison 2018, le Français a subi une déconvenue à laquelle il ne s'attendait peut-être pas, mercredi, lors du 2e tour, face à Stefanos Tsitsipas un jeune aspirant aux dents longues, très longues. Etonnant du culot et auteur d'un superbe tennis, le 91e mondial a signé une victoire maîtrisée et logique.

Vainqueur du Biterrois en deux manches sèches (6-3, 6-4), le Grec, 19 ans au compteur et actuel 91e mondial, a signé un succès qui pourrait devenir porteur en cette saison 2018, sa deuxième chez les grands et la première avec un classement décent. Il affrontera Dominic Thiem pour une place en demi-finale jeudi. Si vous aimez les revers à une main, ce duel sera pour vous.

Un Tsitsipas en feu

Du revers à une main justement, on en a mangé tout au long de la soirée et c'était très beau à voir. Très fort de ce côté, et capable de varier, le droitier ne s'est pourtant pas reposé que sur cette arme pour construire son succès face à Gasquet, dans l'ensemble débordé par l'envie et l'agressivité de son rival. Forçant un tout petit peu sa nature, Tsitsipas a appuyé ses coups, tout principalement en coup droit, et repoussé le Français, loin, très loin, de sa ligne de fond.

Si le plan a fonctionné c'est aussi grâce à la régularité de sa première balle, puissante et diaboliquement précise. Même s''il a dû remonter un handicap à 0/30 au moment de servir pour le match, le Grec, "In the zone" en fin de rencontre, a eu les nerfs solides pour boucler. Ce facteur psychologique est aussi à souligner. Cette victoire a été la résultante d'une parfaite alchimie entre un tennis agressif, parfois risqué, et une confiance en soi particulièrement grande.

Vidéo - Amortie, lob, smash, volée réflexe : Tsitsipas a tout fait à Gasquet sur ce point stratosphérique 00:59

Avant Gasquet, Goffin était déjà tombé

Ancien N.1 mondial chez les juniors, le nom de Tsitsipas parlera forcément aux plus fervents amateurs de la petite balle jaune. Devenu professionnel en 2016, le joueur né à Athènes avait passé la plus grosse partie de sa saison 2017 à se faire la main dans les tournois challengers afin de grappiller des places au classement. Sorti des qualifications à Roland-Garros et Wimbledon, il avait pris ses premières marques en Grand Chelem avant de se réveler lors du tounoi ATP d'Antwerp au mois d'octobre où il avait atteint les demi-finales.

En Belgique, il s'était offert le scalp d'un certain David Goffin et épinglé un premier top 10 à son tableau de chasse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Tsitsipas, joueur élégant avec une marge de progression certaine, on a déjà envie de le revoir à l'oeuvre. Pour Gasquet, la suite des aventures se dérouleront en Australie.