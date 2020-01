QATAR EXXONMOBIL OPEN

Catégorie : ATP 250

Pays : Qatar

Dates : 6-12 janvier

Surface : Dur

Dotation : 1 359 180 dollars

Vainqueur sortant : Roberto Bautista Agut

Un palmarès prestigieux

Créé en 1993, le tournoi de Doha a sacré de grands noms du tennis mondial : l’Allemand Boris Becker est ainsi le premier champion de l’épreuve, et lors des deux éditions suivantes, c’est l’un de ses grands rivaux, le Suédois Stefan Edberg qui a triomphé. Richement dotée pour sa catégorie, l'épreuve a toujours su attirer des joueurs de prestige. Les membres du "Big Four" Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray l’ont tous emporté au moins une fois au Qatar, dont le court principal peut accueillir 7000 spectateurs. Le Suisse, qui préfère depuis 2013 entamer directement ses saisons en Australie, détient encore à ce jour le record du nombre de titres (3 en 2005, 2006 et 2011) dans l’épreuve.

Les forces en présence et enjeux

Cette année, le Suisse Stan Wawrinka, 15e joueur mondial, est le seul membre du top 20 que peut revendiquer le tournoi. La 8e et dernière tête de série, l’Américain Frances Tiafoe, affiche ainsi le matricule 47 au classement, l’ATP Cup est bel et bien passée par là. Mais l’Open d’Australie approchant à grands pas, Doha peut avoir une importance majeure dans l’attribution des têtes de série pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Andrey Rublev à Doha en 2018Getty Images

Jo-Wilfried Tsonga, 29e à l’ATP, espère ainsi bien débuter pour faire partie, lui qui avait atteint les demi-finales à Brisbane l’an passé à la même période. Le Canadien Milos Raonic, 31e, se présentera sur le court avec un objectif similaire. La performance d’Andrey Rublev, qui a réalisé une seconde partie de saison 2019 très prometteuse, sera également à surveiller, de même que le comportement du Serbe Miomir Kecmanovic, demi-finaliste du dernier Masters Next Gen à Milan.

Le tableau

Les quatre premières têtes de série de cette 28e édition – Stan Wawrinka, Andrey Rublev, Jo-Wilfried Tsonga et Milos Raonic – sont toutes exemptées de 1er tour. Et le Suisse retrouvera un Français au 2e tour soit Jérémy Chardy, soit Grégoire Barrère, issu des qualifications. Adrian Mannarino n’aura pas la tâche facile d’emblée face au fantasque et talentueux Kazakhstanais Alexander Bublik. Pierre-Hugues Herbert tentera, quant à lui, de se défaire de l’Italien Marco Cecchinato. En tout six Français sont engagés dans le grand tableau puisque Corentin Moutet s’est lui aussi qualifié et défiera l’Américain Tennys Sandgren, avant de peut-être faire face à Milos Raonic.

Les quarts de finale théoriques :

Stan Wawrinka (Sui/N°1) – Adrian Mannarino (Fra/N°7)

Milos Raonic (Can/N°3) – Filip Krajinovic (Srb/N°6)

Frances Tiafoe (E-U/N°8) – Jo-Wilfried Tsonga (Fra/N°3)

Lasla Djere (Srb/N°5) – Andrey Rublev (Rus/N°2)

La stat : 5

Cinq Français ont déjà soulevé le trophée à Doha : Fabrice Santoro en 2000, Nicolas Escudé en 2004, Jo-Wilfried Tsonga en 2012, Richard Gasquet en 2013 et Gaël Monfils en 2018. Seul Tsonga pourrait doubler la mise cette année, Gasquet s’étant retiré du tournoi voici quelques jours.