ATP Dubaï : Les champions du passé et du présent ont salué le 100e titre de Federer

Roger Federer ne risque pas d’oublier ce samedi 2 mars 2019. Un jour historique dans sa carrière déjà bien remplie puisqu’il consacre le 100e trophée glané par le Bâlois sur le circuit ATP. Un nombre "fou" comme l’a souligné son adversaire en finale à Dubaï Stefanos Tsitsipas, qui n’a pas été le seul, loin de là, à faire part de son admiration. Sur Twitter, les réactions ont afflué et une vidéo de ses collègues tennismen a été diffusée par l’ATP.

Des joueurs de toutes les générations, du futur retraité David Ferrer aux représentants de la NextGen Borna Coric (battu par le Suisse en demi-finale à Dubaï), Daniil Medvedev et Frances Tiafoe, en passant par Kei Nishikori, Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Alexander Zverev et Nick Kyrgios, ont tenu à adresser un petit mot sympathique à Federer. A noter aussi la présence dans la séquence de Gustavo Kuerten qui se demande avec humour si le prochain objectif du Suisse ne serait pas d’atteindre la barre des 1000 titres : "Je mets une pièce sur toi, si c’est le cas", glisse-t-il, espiègle.

Comme le Brésilien, l’ancien tennisman américain James Blake a utilisé le registre comique pour souligner la performance du Bâlois. "Je viens juste de voir Roger Federer décrocher son 100e titre. Ma fille m’a demandé : ‘Combien t’en as gagnés ? Je lui ai répondu fièrement : ’10.’ ‘Comment ça se fait que tu en aies si peu ? C’est presque rien.’ Merci de me faire passer pour un nul aux yeux de mes enfants, Roger", a-t-il tweeté. En réponse, le Suisse lui a retourné le compliment avec sourire : "Dis-lui s'il te plaît que son père est une légende et un gentleman".

En franchissant cette barre mythique, le Suisse a imité Jimmy Connors qui trône en tête des joueurs les plus titrés avec 109 trophées. L’occasion pour l’Américain de saluer son illustre cadet : "Bienvenue au club des vainqueurs de tournois à trois chiffres. Je m’y sentais un peu seul, heureux d’avoir de la compagnie." Et sur un registre plus sérieux, Boris Becker, a mis son petit grain de sel. "Félicitations Roger ! Venant du même sport, je mesure véritablement la portée de tes accomplissements. Joue tant que tu es heureux, inspiré, en forme et gagnant. D’autres records tomberont… ", prédit-il avec optimisme pour conclure.