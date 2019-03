Infographies : Les 100 titres de Federer dans le détail

C’était impossible. Alors, il l’a fait. Au sortir d’une saison 2016 sans titre, beaucoup ont cru que Roger Federer approchait de la fin de sa carrière. Et que les trophées se feraient de plus en plus rares. C’était mal connaître le Suisse.

Ce samedi, en disposant de Stefanos Tsitsipas en finale à Dubaï, RF s’est offert son 100e titre sur le circuit, devenant le deuxième joueur de l’histoire à franchir ce cap derrière Jimmy Connors (109). Dans le détail, voilà ce que ça donne.

Connors à neuf unités, Nadal et Djokovic encore loin

C’est le premier enseignement de ce sacre. Roger Federer est dans le cercle ultra-fermé des joueurs ayant passé les cent titres en carrière. Tellement fermé que seul Jimmy Connors a franchi cette barre en carrière. Ivan Lendl et ses 94 titres avaient été égalé en novembre 2017 du côté de Shanghai.

Pour rejoindre Connors, il lui faudra donc lever les bras en finale à neuf reprises. À 37 ans, rien ne dit qu’il y parviendra. Car si son année 2017 exceptionnelle (7 titres) lui a permis de se rapprocher de la barre des 100, il était légèrement rentré dans le rang en 2018 (4). Que réservera 2019 ?

Autre enseignement, Rafael Nadal (80) et Novak Djokovic (73) sont encore à distance raisonnable du Suisse. Mais au rythme où avance le Serbe récemment, rien ne dit que la situation reste ainsi très longtemps.

Presque autant de Majeurs que d’ATP 500

C’est aussi cela qu’il convient de mettre en avant : parmi ses 100 titres, 20 sont des tournois du Grand Chelem, soit un cinquième. Absolument fou. De son côté, Connors n’en compte "que" 8. Ajoutez-y six Masters de Londres et vous aurez près de 25% de titres du Suisse.

Dans le détail, on compte aussi 27 Masters 1000, finalement assez éloigné des recordmans en la matière, Rafael Nadal (33) et Novak Djokovic (32). Pour le reste, il y a donc 22 ATP 500 et 25 tournois 250. 100sationnel.

Niveau surface, sans surprise, c’est évidemment le dur qui prime avec 69 titres. Le gazon et ses 18% est finalement assez loin, mais moins que les 11% de terre battue et les 2% de moquette.

Une longévité exceptionnelle

Où étiez-vous en 2001 ? Roger Federer, alors âgé de 19 ans, remportait son premier tournoi à Milan. Qui se doutait que, dix-ans plus tard, il arborerait presque le même sourire -on a dit presque- au moment de soulever le trophée de Dubai.

Dans le détail, c’est surtout sa longévité et sa régularité qui sautent aux yeux. S’il a connu son âge d’or entre 2004 et 2006 avec des années complètement folles en termes de titres glanés (34% des ses titres viennent de ces trois saisons), il a su maintenir une dynamique de victoire constante. C’est simple, son palmarès n’est resté vierge qu’une année, en 2016. Pour repartir à la hausse en 2017, marquant son retour sur le devant de la scène. Alors qu’il vient d’ouvrir le compteur en 2019, il a également annoncé qu’il serait de retour en 2020. De quoi laisser présager de nouveaux records ?