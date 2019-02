ATP Dubaï : Roberto Bautista-Agut, tenant du titre, éliminé par Nikoloz Basilashvili (6-7, 6-4, 6-3)

Roberto Bautista Agut est tombé de haut. Tenant du titre à Dubaï, l’Espagnol savait que la tâche serait ardue pour défendre son bien mais il espérait certainement franchir le cap du deuxième tour qui lui a pourtant été fatal. Opposé à un joueur en pleine ascension en la personne de Nikoloz Basilashvili, l’Espagnol a baissé pavillon après trois sets (6-7, 6-4, 6-3) et 2h12 de bataille. Plus que sa seule couronne, il se déleste par la même occasion de 410 points ATP et sortira du top 20 lundi prochain. De son côté, le Géorgien attend Tomas Berdych ou Borna Coric en quarts de finale.

Auteur d'un début de saison remarquable en tous points avec un titre à Doha dès le premier tournoi de l'année et un quart de finale à l'Open d'Australie, Roberto Bautista Agut connaît un mois de février moins prolifique. Contraint à déclarer forfait avant son quart de finale à Sofia à cause d'un virus, l'Espagnol n'a donc pas réussi à se relancer aux Emirats. Mais comme à son habitude, il a vendu chèrement sa peau sur le court.

Basilashvili est monté en puissance

Les deux joueurs ne se sont pas fait de cadeaux, enchaînant les échanges en fond de court à un rythme effréné. Et si Bautista Agut a pris un premier avantage en arrachant le premier set au tie-break, il n'a pu répondre aux frappes surpuissantes de son adversaire dans les deux manches suivantes. Basilashvili s'est même permis de conclure sur le service adverse en enchaînant les retours gagnants et les passings inspirés.

Un autre joueur en pleine progression a impressionné plus tôt dans l'après-midi, puisque Marton Fucsovics n'a fait qu'une bouchée de l'Allemand Jan-Lennard Struff, pourtant tombeur de Milos Raonic au premier tour. En deux sets (6-4, 6-2) et à peine 1h15 de jeu, l'affaire était pliée. Finaliste à Sofia et quart-de-finaliste à Rotterdam, le Hongrois pourrait retrouver Roger Federer en quart de finale, si celui-ci se défait de Fernando Verdasco plus tard dans la journée.